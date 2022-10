Que trouvera-t-on dans nos assiettes demain ? Comment conjuguer « nourrir » avec « transition écologique » ? Et « qualité » avec « accessibilité » ? A l’heure où le contexte inflationniste grève le porte-monnaie des Français, le Salon International de l’Alimentation (SIAL) vient de fermer ses portes en région parisienne. Une grand-messe où les acteurs de l’agroalimentaire ont tenté de répondre aux nouveaux besoins de consommateurs, tout en ménageant leur santé et celle de la planète.

Que vont acheter - et manger - les consommateurs dans les prochains mois ? Que verra-t-on dans les rayons des supermarchés ou en ligne ? 20 Minutes vous a déniché quatre grandes tendances.

Les substituts végétaux

On les connaît, on les achète, on y adhère déjà. Par envie de varier son alimentation ou parce qu’on a dit adieu à la viande. Et parce que 41 % des personnes interrogées par la dernière étude Kantar Insights Food 360 déclarent se sentir coupable dans leur consommation de viande en pensant à la souffrance animale. L’offre de substituts végétaux s’étoffe et a été mise en avant lors du Salon, notamment via des marques françaises.

Parmi elles, Dévore Food, qui propose de la chaire végétale bio*, en nuggets ou en aiguillettes, (pour 1,2 kg, comptez 25 euros pour les premiers et 23 euros pour les seconds). La terre est représentée, la mer aussi. Isauki proposera bientôt des calamars (fris) et des crevettes végétaux. Les algues de Zalg, start-up bretonne, sont, elles, bien « réelles ». Vendues en cube et surgelées, elles se dégustent poêlées. Un végétal bien « plus durable que le soja », d’après la marque, puisqu’il faudrait 900 litres d’eau douce pour faire pousser un kilo de soja, contre 0 pour l’algue. Et si vous êtes moins téméraires, que diriez-vous de tagliatelles de choux-fleurs de l’Italien de Angelis ? Soyez patients, elles ne sont pas encore disponibles à la vente.

Gâteaux, crêpes, cookies… Les ingrédients indispensables pour ces recettes ont aussi trouvé leur jumeau végétal. Notamment les farines et préparations express aux légumes de la marque française GreendOz'. Le but de la start-up est de favoriser « les cultures locales et la biodiversité » en utilisant des « légumes moches ». Les farines GreendOz' sont à 5,50 euros l’unité, fabriquées à base de légumineuses (pois chiches, lentilles, pois cassé et lupin) et de céré́ales (riz, maïs). Les préparations express sont, elles, à base de carottes, courges, betteraves ou encore épinards, et coûtent entre 3,95 et 5,20 euros.

Après la farine, il faut… les œufs. Les produits Yumgo, une alternative, sont composés de protéines végétales. Il en existe trois sortes, sous forme liquide : un équivalent du jaune d’œuf, du blanc d’œuf, et les deux ensemble. Encore faut-il pouvoir se l’acheter : le pack de 6 bouteilles d’un litre est à 72 euros.





Les trois produits de la marque Yumgo, qui propose une alternative végétale à l'œuf. - Noémie Penot

Les snacks fruités pour les enfants

C’est l’heure du goûter pour vos bambins, et vous êtes las de leur donner des gâteaux trop sucrés. Sans oublier que votre dernier « n’en peut plus des compotes ». Que faire ? Le SIAL a reçu de nombreuses marques proposant des produits fruités qui pourraient faire mouche auprès des enfants. Les snacks de la marque française Graam contiennent plus de 60 % de fruits (et de légumes) et restent gourmands (les 10 sachets de 20 g sont aux alentours de 15 euros).

Pour les confiseries, les rouleaux de fruits Bob Snail sont une alternative. La marque ukrainienne annonce utiliser des ingrédients 100 % naturels qui ne contiennent aucun sucre ajouté, conservateur, colorant et gluten. Comptez environ 8 euros pour une boîte de 60 g. Toujours au rayon confiserie, la start-up française Tiny Birds propose, elle aussi, des bonbons 100 % naturels aux fruits bios. Le sachet de 40 g est à 2,90 euros.

Si toutefois vous décidez de réconcilier votre petit dernier avec la compote, vous pourriez gagner votre bataille avec les bâtonnets de purée de fruit sans sucres ajoutés de chez Frutrip, une marque coréenne. Même si le lait végétal chocolaté aux noisettes de la Turque Nilky a plus de chances de l’emporter. (Les 10 sachets de purée de fruits, de 25 g chacun, valent environ 11 euros ; les 6 briques de 180 ml de lait végétal sont à 2,75 euros).

Se faire plaisir à soi et à sa santé

A l’affirmation « je privilégie les produits alimentaires et les ingrédients qui stimulent mes défenses immunitaires », 48 % des Français ont répondu qu’ils étaient d’accord, toujours selon l’étude Kantar Insight Food 360. Et les acteurs de l’agroalimentaire l’ont compris. Par exemple, la marque italienne Fiorentini propose une gamme de snacks (galettes, chips…) superprotéinée. C’est d’ailleurs son nom, « Super Protein ».

Si vous avez un plus gros creux, les barres chocolatées (ou pas) adaptées aux sportifs de chez BiteMe Nutrition tenteront de satisfaire votre faim et votre corps. Elles sont vegan, sans additifs, sans sucres ajoutés, bio, à base de protéines végétales et facilitent la digestion. Les 24 barres de 40 g sont à une cinquantaine d’euros. Pour plus de gourmandise, la marque espagnole Proasis propose des glaces riches en protéines de lactosérum, parfum chocolat, vanille et mangue.

Et saviez-vous que vous pouviez ingérer du collagène, cette protéine qui améliore l’élasticité et la régénération des tissus ? La marque sud-coréenne Rawga commercialise de la poudre de collagène végétal, issu de l’hibiscus. Elle possède « une forte teneur en antioxydants et un taux d’adsorption élevé », dit-elle.

Une fois que vous avez retrouvé une peau de bébé, vous pouvez donner une brique Wawaah aux petits. Une brique fruitée, bien sûr. Les boissons de la marque belge Wawaah Water promettent un apport de vitamines C, B12 et B5 et ne contiennent ni sucre, ni calorie, ni conservateur. Le pack de 10 briques de 200 ml est à 8,90 euros.





Des produits snacking de la marque italienne Fiorentini. - Noémie Penot

Les boissons de demain

Plusieurs nouveautés sont à noter. D’abord, le « no/low alcohol » Made in France était à l’honneur, les fabricants misant sur des breuvages forts en goûts, puissants, mais sans une lichette d’alcool. C’est notamment le cas des produits Shogga, qui commercialise un spiritueux (15,90 à 29,90 euros selon la contenance de la bouteille) « sans l’ivresse », explique-t-elle. Autrement dit, sans molécules d’alcool. Il se compose de concentré de gingembre, de curcuma, de poivre de kampot, de citron, de sucre de canne, d’herbes et d’épices, et s’intégrera à vos cocktails, par exemple.

Si la flemme vous gagne, vous pouvez opter directement pour les cocktails sans alcool de chez Ousia. Il y a les classiques, comme le gin tonic ou le spritz, et de nouvelles saveurs avec le Rumcito ou le Greenspirit. Le pack de 12 bouteilles de 27,5 litres est à 42 euros. Et si vous voulez trinquer aux bulles, les boissons pétillantes françaises de chez Alavie Drink ou de chez Rendez-Vous peuvent être une option. La première à 40,30 euros, l’autre aux alentours de 5 euros.

Autre idée : si vous avez l’habitude de mettre des olives sur des cure-dents à l’apéro, pourquoi ne pas en mettre dans votre verre ? C’est la proposition de la marque espagnole Oliba Green Beer, qui propose deux sortes de bières fabriquées à base de variétés d’olives pyrénéennes, pour des prix variant entre 15,25 et 20,09 euros. Son goût vous surprendra, sa robe verte aussi.

Si vous préférez quand ça pétille, la marque britannique Nix & Kix commercialise des boissons gazeuses fruitées, vegan, faibles en calories et sans sucres ajoutés, à 1,25 euro la canette de 250 ml. Enfin, 20 Minutes a repéré une alternative écolo aux boissons gazeuses. La marque française BUBBLe it ! commercialise des préparations en poudre à mettre dans l’eau pour créer votre propre eau pétillante (5,50 euros le flacon). Adieu les bouteilles en plastique et les cartouches CO2 en aluminium.





Des bouteilles de vin pétillant sans alcool (ici goût mojito) de la marque française Rendez-Vous. - Noémie Penot