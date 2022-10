La pénurie de carburants pousse de nombreux Français à annuler leurs vacances de la Toussaint. Selon le président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), le secteur de l’hôtellerie accuse 60 % d’annulations par rapport aux réservations prévues. « Quand il n’y a plus de mobilité, il n’y a plus d’activité », constate Roland Héguy sur franceinfo ce mardi.

Il a appelé les grévistes qui se mobilisent dans les raffineries pour réclamer une augmentation de salaires à mettre fin à leur mouvement : « Maintenant il faut arrêter, on ne peut pas bloquer toute la France. » Pourtant, la saison estivale a été particulièrement bonne en 2022 après deux années difficiles pour le secteur du tourisme, notamment à cause de la crise du Covid-19. « Le paradoxe est incroyable, parce qu’on a eu une saison extraordinaire, tout le monde était content », souligne Roland Héguy.

Grève générale ce mardi

Après plus de deux semaines de grève dans les raffineries et à quelques jours d’une première vague de départs en vacances, les salariés du public et du privé sont appelés mardi à cesser le travail et à manifester, pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes.









De nombreux secteurs ont déposé des appels : fonction publique, énergie, transports publics, routiers, agroalimentaire, commerce etc. Des syndicats des lycées professionnels vont également manifester, pour protester contre la réforme de cette voie voulue par le gouvernement.