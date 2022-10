Pourquoi le riz pourrait manquer dans les rayons et voir son prix augmenter

Selon le syndicat de la rizerie française (SRF), de nombreuses difficultés d’approvisionnement en riz pourraient survenir dès février prochain, lors de l’arrivée de la nouvelle récolte, rapporte BFM Business. Le Pakistan et l’Inde, les deux principaux producteurs de riz basmati dans le monde, ont en effet connu d’importantes difficultés climatiques ces derniers mois, ce qui a eu un impact conséquent sur les rizières.

De fortes pluies ont ainsi succédé à de fortes chaleurs, entraînant au minimum la destruction de près de 250.000 tonnes de riz et de nombreuses infrastructures nécessaires à son acheminement. Dans ces conditions, les deux pays devraient limiter leurs exportations pour « privilégier leur population », comme l’a assuré Thierry Liévin, président du SRF. D’ores et déjà, l’Inde a interdit l’exportation des brisures de riz utilisées dans l’agriculture et a instauré des droits de douane à 20 % pour le riz blanc et le riz brun.

D’autres riz concernés

Le riz étuvé devrait aussi voir sa production baisser en raison des importants coûts en énergie nécessaires pour réaliser ce traitement du produit après récolte. Partout en Europe, « l’eau a manqué tout au long du cycle végétatif du riz » a par ailleurs ajouté le SRF, ce qui devrait réduire la production de la zone de 20 à 25 %, dont la production française (50.000 tonnes) qui approvisionne généralement 20 % des besoins nationaux.

















« S’il n’y a pas de ruptures complètes, il y aura au moins de fortes perturbations d’approvisionnement » a par conséquent résumé Thierry Liévin. Au-delà du risque de pénurie, le prix de tous les types de riz devrait à nouveau augmenter, en raison notamment de l’augmentation parallèle des prix du maïs et du blé et du renforcement du dollar par rapport aux autres devises qui vient pénaliser les importations en euros. Selon l’Insee, le prix du riz avait augmenté de 12 % en septembre par rapport à l’an passé.