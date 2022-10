Le Dandy, l’étonnant bateau monoplace qui veut casser les codes

Il mesure moins de 2 mètres de long pour 88 cm de large, mais ne manque pas d’attirer les regards. Commercialisé depuis un an, le bateau Dandy tente de casser les codes de la navigation fluviale avec son usage et son look atypiques. Conçue par deux trentenaires nantais, cette embarcation originale est un monoplace turbinant à l’électrique. Facile à prendre en main, il s’adresse autant aux professionnels qu’aux particuliers.

« On a imaginé ce bateau pour qu’il soit à la portée de tous, y compris à un public qui n’a pas l’habitude d’aller sur l’eau. On voulait quelque chose d’accessible sans permis, sans effort physique, sans connaissance de navigation. Il est à mi-chemin entre un kayak et des bateaux électriques plus lourds permettant de partir à la journée », expliquent François Lagabrielle et Quentin Hubert, cofondateurs de la société Beau comme un bateau.

« Il rentre dans le coffre d’une voiture »

La petite taille du Dandy, inspirée par le phénomène des mini boat nés aux Etats-Unis, se veut son principal atout. « On voulait d’un bateau qui puisse répondre aux problématiques de stockage et de déplacement. Et donc qu’il rentre dans le coffre d’une voiture et se range facilement dans un garage. » Ses dimensions modestes lui permettent toutefois d’être piloté par des adultes, « même grands », et pesant jusqu’à 130 kg.





François Lagabrielle et Quentin Hubert, cofondateurs de Beau comme un bateau. - Beau comme un bateau

Sa batterie laisse espérer quatre heures de navigation non-stop à une vitesse maximale de 6 km/h. Pas de sensations fortes, donc, mais « un ressenti de glisse, un rapport à l’eau particulier parce qu’on est très proche de la surface ». Insubmersible, le Dandy peut aussi être utilisé en mer. « C’est possible mais sa catégorie de réglementation ne lui permet pas de s’éloigner à plus de 300 m des côtes. C’est un bateau léger, on le destine plutôt à des eaux calmes », indique François Lagabrielle.

« Quelque chose de chic et décalé »

Et puis il y a ce design en rondeur, un peu rétro, évoquant les canots vénitiens. « On voulait quelque choc de chic, un peu décalé et agréable à regarder. Pour les enfants et grands enfants », justifie le cofondateur. Composé principalement de matériaux composites, le Dandy est fabriqué entièrement en Pays-de-la-Loire, en Mayenne notamment. Pour l’heure, une vingtaine de ses bateaux électriques ont été vendus, dont quinze sur l’année 2022, à un tarif de base de 7.200 euros tout équipé.

« On a réalisé notre premier modèle juste avant la crise sanitaire, raconte François Lagabrielle. Le Covid a ralenti nos plans mais c’est parti désormais. La majorité des ventes s’effectue, pour l’instant, vers des clubs nautiques ou des professionnels du tourisme. Les retours sont très encourageants. »

La société nantaise espère au moins doubler son chiffre d’affaires d’ici à février en profitant de l’exposition des salons. Avant de voir plus loin et de se développer rapidement « partout en France », mais aussi en Europe, « par exemple en Allemagne et aux Pays-Bas où il y a beaucoup de navigation fluviale ».