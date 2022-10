Pénurie de carburant : Gabriel Attal juge « inacceptable la poursuite de blocages » après un accord majoritaire

10h13 : Elisabeth Borne au JT de TF1 ce soir pour évoquer le sujet

La Première ministre Elisabeth Borne sera l’invitée dimanche soir du JT de 20 heures de TF1 « pour parler de la pénurie de carburant ». L’interview de la cheffe du gouvernement va intervenir également au soir d’une « marche contre la vie chère et l’inaction climatique » à Paris, à l’initiative de LFI, et à l’avant-veille d’une journée de « mobilisation et grève » interprofessionnelle à l’appel notamment de la CGT.

Pour rappel, ce sont 27,3 % des stations-service qui étaient « en difficulté » (rupture d’au moins un produit) samedi matin, a déclaré la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sur BFMTV, soit une « légère amélioration » par rapport à la veille (28,5 %).