A la question « Est-ce qu’elle [la box Internet] va s’éteindre toute seule la nuit, pilotée à distance par l’opérateur ? » posée sur Europe 1, le ministre de la Transition numérique a répondu : « C’est l’objectif. » Une affirmation qui n’a pas échappé aux internautes qui dénoncent un « contrôle de nos vies à distance ».

Coupure de sa box internet à distance par son opérateur : "c'est l'objectif" à déclaré @jnbarrot, Ministre de la transition numérique sur #Europe1 pic.twitter.com/xLKTVNcXka — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) October 10, 2022



Certains s’inquiètent : « Je travaille de nuit, comment est-ce que je suis censé faire mon télétravail alors ? » D’autres se préoccupent pour la sécurité et la santé : « Donc plus de box Internet la nuit, par conséquent plus de téléphone non plus, impossible d’appeler les secours. » Un internaute se questionne également : « Quid des personnes sous assistance respiratoire la nuit ? Des alarmes de sécurité des maisons ? »

FAKE OFF

Pour mieux comprendre, il fallait écouter la suite de la réponse du ministre. « L’objectif c’est de réduire la consommation énergétique sans aller demander des efforts trop importants aux Français. Il existe aujourd’hui des box, des décodeurs, qui se mettent en veille automatiquement, mais tout cela n’est pas tout à fait uniforme », a détaillé le ministre Jean-Noël Barrot.

Et de poursuivre : « Les engagements pris par le secteur, c’est soit pour les box existantes déjà installées, de faire une mise à jour qui permette cette mise en veille de manière un peu plus systématique. Soit pour les nouvelles box qui seront distribuées, que cette mise en veille soit installée par défaut pour que ça soit transparent effectivement pour les Français. »

En clair : « Il ne s’agit pas de demander aux opérateurs de couper Internet la nuit, mais de généraliser la mise en veille dans les paramétrages disponibles sur les box », détaille le cabinet du ministre auprès de 20 Minutes. L’activation de cette option reste tout de même entre les mains des utilisateurs.

Ce paramètre existe déjà sur certaines box. « Cette mise en veille pourrait intervenir, par exemple, soit à l’issue d’un certain temps d’inactivité, soit lorsque la box ne détecte plus aucun appareil branché en WiFi », souligne-t-il. L’appareil pourrait également être réactivé dès la détection d’un nouvel équipement est connecté.