« La nouvelle politique de PayPal les autorise à prélever 2.500 $ sur les comptes des utilisateurs s’ils font la promotion de la désinformation. » C’est le message posté sur Twitter ce week-end et devenu viral depuis. En réponse à cela, de nombreux utilisateurs ont appelé à boycotter PayPal, jugeant cette démarche « inacceptable ».

« Il m’est difficile de critiquer ouvertement une entreprise que j’aimais et à qui j’ai tant donné. Mais la nouvelle AUP de PayPal va à l’encontre de tout ce en quoi je crois », a même écrit un spécialiste du Bitcoin et fondateur de Lightspark. Elon Musk, l’un des cofondateurs a exprimé son accord avec ce message.

FAKE OFF

Puisque des personnes aussi importantes s’exprimaient sur le sujet, il est légitime de penser qu’il s’agit d’une vraie information. Le doute est né avec la mise à jour de la Politique d’utilisation acceptable (PUA) du site officiel de PayPal.

Parmi les comportements interdits aux utilisateurs listés sur le site se trouvait la promotion de la désinformation. Etaient pris en compte « l’envoi, la publication ou la diffusion de tout message, contenu ou matériel. » De telles violations peuvent effectivement être punies d’une amende 2.500 dollars. Une somme prélevée automatiquement sur le compte PayPal des utilisateurs en faute.

L’entreprise a expliqué que cette PUA mise à jour est sortie par erreur et incluait des informations incorrectes : « PayPal n’inflige pas d’amende aux personnes qui diffusent de fausses informations et cette amende n’a jamais été destinée à être incluse dans notre politique. » Et s’ajouter : « Nos équipes travaillent à corriger nos pages de politiques. Nous sommes désolés pour la confusion que cela a causée. »

La clause sur la désinformation ne fera donc pas partie de la mise à jour de la politique du site qui entrera en vigueur le 3 novembre prochain.