Le temps se gâte de plus en plus. Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé une nouvelle fois ce mardi ses prévisions de croissance mondiale pour 2023, renforçant la crainte d’une récession à venir sous l’effet de l’inflation et du conflit en Ukraine.

L’institution anticipe toujours une croissance mondiale de 3,2 % pour 2022, mais table désormais seulement sur 2,7 % en 2023 (- 0,2 point par rapport à la précédente révision en juillet). Pour les Etats-Unis, la croissance devrait être encore moins élevée que prévu cette année, le PIB étant désormais attendu en hausse de 1,6 % (- 0,7 point), et elle devrait continuer à ralentir à tout juste 1,0 % en 2023, a annoncé le FMI à l’occasion de ses réunions annuelles.