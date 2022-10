On a tous, dans nos placards ou nos garages, des clous, des vis, des restes de carrelage ou de tuiles, ou un pot de peinture dont on ne se servira sans doute jamais. Sur la plate-forme Kloovis, créée au printemps à Montpellier (Hérault), on peut vendre et acheter en un clic des outils et des matériaux de seconde main en tout genre.

Le site a été fondé par Nicolas Comont et Mickaël Samama. C’est le premier, entrepreneur dans le bâtiment, qui a soufflé l’idée au second, spécialiste de l’e-commerce. A la fin de ses chantiers, Nicolas Comont déplorait de devoir, la plupart du temps, jeter un bon nombre de matériaux à la benne. « Les entrepreneurs n’ont pas forcément les capacités de stockage nécessaires », explique Mickaël Samama.

Les particuliers aussi, sont les bienvenus

Ainsi est né Kloovis, véritable Vinted de l’outillage. Sur la plate-forme, les artisans peuvent arrondir les fins de mois, désencombrer leurs locaux et faire un geste écoresponsable, en évitant de jeter ce qui peut encore servir. Mais les particuliers, bricoleurs du dimanche, sont aussi les bienvenus. Pour vendre une vieille perceuse ou des écrous, c’est comme sur toutes les plates-formes de seconde main : on ajoute son produit, une description, des photos, et un prix. Le site se paie grâce à une commission de 5 % sur chaque vente, et des frais de 75 centimes, à la charge de l’acheteur. Le vendeur, lui, ne paie rien.

Pour l’instant, Kloovis ne permet pas d’envoyer de colis, lors d’une transaction. La fonctionnalité sera effective en 2023. En attendant, vendeur et acheteur doivent se rencontrer, pour finaliser l’affaire. Mais quel est l’intérêt, pour vendre des outils ou des matériaux, de parier sur Kloovis, et pas sur Le Bon coin ou Vinted ? « Sur Le Bon coin, seules deux catégories correspondent à ces secteurs, confie Mickaël Samama. Il y a énormément de produits dedans. Ce n’est pas vraiment optimisé pour effectuer des recherches précises, dans ces milieux-là. » En effet, sur Kloovis, on est un peu dans un magasin de bricolage virtuel. Dans la section Matériaux, par exemple, on peut filtrer les produits dédiés aux plafonds, aux murs, aux planchers, etc. Et dans la section Peinture, on peut distinguer les produits pour les parquets, pour l’extérieur, ou pour le bois.

Lancée au printemps, la plate-forme, qui a séduit des professionnels et des particuliers dans le sud, la Bretagne ou la région parisienne, espère conquérir tout l’Hexagone.