Pour Geoffroy Roux de Bézieux, l’exécutif doit revoir sa copie sur l’emploi des seniors. Le président du Medef s’est prononcé lundi contre un « pourcentage minimal de seniors » dans les entreprises, une piste de réflexion mise sur la table par le gouvernement.

« Je ne vois pas comment on peut mettre cela en place de façon raisonnable », a-t-il répondu aux Echos, interrogé sur un « index sur l’emploi des seniors » dans le même esprit que celui en vigueur sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La Première ministre Elisabeth Borne a fait de « l’emploi des seniors et la lutte contre la discrimination dont peuvent être victimes les seniors » un des axes des concertations à venir autour de la réforme des retraites.

Silence sur l’âge de départ à la retraite

Le ministre du Travail Olivier Dussopt, qui pilote cette réforme controversée, a confirmé dimanche dans une interview au JDD que la création de cet index « fera partie des discussions » qu’il aura avec les partenaires sociaux dans les prochaines semaines. « Cela n’a aucun sens, par exemple, de demander à des start-up d’avoir un pourcentage minimal de seniors », a indiqué Geoffroy Roux de Bézieux au quotidien économique.

Le président du Medef ne s’est par contre pas prononcé sur le sujet épineux de l’âge de départ à la retraite. Le faible taux d’emploi des seniors est souvent brandi comme un argument contre la réforme des retraites du gouvernement, qui envisage de relever l’âge de départ à 64 puis 65 ans d’ici 2031 pour assurer l’équilibre financier du régime.