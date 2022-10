En pleine crise énergétique, les longues douches brûlantes risquent de se raréfier. En particulier sur la pause dej. Un arrêté du 22 septembre, publié au Journal officiel cinq jours plus tard, autorise les fournisseurs d’électricité de désactiver temporairement les ballons d’eau chaude de leurs usagers. Mais qui cela concerne-t-il ? Dans quelles conditions ? 20 Minutes revient sur cette nouvelle passée presque inaperçue.

Qui sera concerné ?

D’après Enedis, la filiale d’EDF en charge de la distribution de l’énergie électrique, 4,3 millions de Français pourraient être touchés par ces coupures. EDF, Engie, TotalEnergies… Peu importe les fournisseurs, particuliers, entreprises comme collectivités locales sont concernés. Pour voir son cumulus mis en pause à distance, il faut toutefois avoir un compteur Linky (35 millions de personnes en France) et un abonnement « heures creuses/heures pleines » qui comprend le créneau de la mi-journée. Cet abonnement permet de bénéficier de tarif avantageux aux heures les moins tendues.

Ces coupures pourront être pilotées à distance entre 11 heures et 15h30 et ne pourront pas excéder deux heures. En principe, il est probable que la désactivation des ballons d’eau chaude se produise entre 12 et 14 heures. L’eau sera alors chauffée dans la nuit, des heures traditionnellement creuses. Enedis pourra effectuer ces manœuvres à distance du 15 octobre au 15 avril 2023 alors que le gouvernement multiplie les appels à la sobriété.

Comment ça va se passer ?

L’arrêté le précise : les fournisseurs d’énergie devront obligatoirement prévenir les usagers au moins une semaine à l’avance. Si vous êtes concerné, vous recevrez donc un message de votre fournisseur au préalable. Quoi qu’il arrive, ces coupures seront, en principe, indolores. En effet, les cumulus réchauffent l’eau durant les heures creuses puis la garde à température, prête à être consommée « grâce au compteur Linky », précise Enedis.

Pour éviter les pics de consommation du midi et un éventuel déséquilibre sur la demande en ⚡️ cet hiver, à la demande des autorités et grâce au compteur Linky, les ballons d'eau chaude vont automatiquement chauffer la nuit, en heures creuse. (3/6) — Enedis (@enedis) October 4, 2022



Traditionnellement, un pic de consommation - toutefois bien inférieur à celui du début de soirée - survient à la mi-journée. Ces interruptions volontaires permettront donc d’éviter des coupures de courant intempestives alors que la France fait face à des risques de pénuries et de coupures sur fond de guerre en Ukraine. Cette mesure permettrait d’économiser l’équivalent de 3,5 GW, d’après le Réseau de transport d’électricité (RTE).

Pourquoi cette mesure est-elle mise en place ?

L’Hexagone, comme le reste de l’Europe, fait face à une explosion des prix de l’énergie depuis plusieurs mois. La guerre en Ukraine et la raréfaction des livraisons de gaz russe, le retard de la France sur les énergies renouvelables et l’arrêt d’une partie importante du parc nucléaire national ont provoqué une crise énergétique sans précédent.

RTE a plusieurs fois mis en garde sur des « risques de tension » sur le réseau, n’excluant pas des coupures à moins de faire des économies d’énergie. Ces coupures programmées, qui ne toucheront que les cumulus, permettraient de faire des économies d’énergie et d’éviter de parvenir à une rupture tout en restant indolores pour les consommateurs. Une mesure parmi un florilège d’autres propositions afin de passer l’hiver au chaud.