Depuis jeudi, il est impossible d’effectuer des achats en ligne sur les sites Internet de plusieurs marques de prêt-à-porter appartenant à la galaxie Mulliez. Si le spectre d’une attaque informatique plane, notamment après celle qui a en partie provoqué la faillite de Camaïeu, la communication du groupe se veut rassurante.

« À la suite d’un incident technique, l’accès à Rougegorge.com est limité », peut-on lire sur les sites de Rouge-gorge, Jules, BZB et Grain de malice, quatre des 6 marques rassemblées au sein du Fashion cube de la famille Mulliez. Un « incident technique » que l’on nous décrit comme « une suspicion d’attaque » et non une attaque. « Aucune donnée n’a été perdue, il n’y a pas de préjudice », assure-t-on à 20 Minutes.

Une situation qui dure depuis jeudi dernier

Selon la communication du Fashion cube, cette suspicion d’attaque a nécessité des interventions de maintenance sur les sites de 6 marques, lesquels « sont tous basés sur la même plateforme ». La plupart des sites sont de nouveau accessibles ce mardi, même s’il reste impossible de passer de nouvelle commande pour Rouge-gorge, Jules, BZB et Grain de malice.









Il ne nous a pas été précisé à quelle échéance la situation reviendrait à la normale. La communication du Fashion cube relativise par ailleurs l’impact financier de six jours sans vente en ligne, assurant que l’essentiel du chiffre d’affaires des marques concernées se faisait par le biais des boutiques physiques.