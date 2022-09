Le tribunal de commerce de Bobigny a autorisé vendredi le rachat du groupe de presse La Provence par l’armateur marseillais CMA CGM, après des mois de tractations houleuses marquées par le retrait de son concurrent Xavier Niel.





La décision du tribunal donne le feu vert à la reprise des 89 % de La Provence détenus par Groupe Bernard Tapie (GBT), sur laquelle ne planait guère plus de suspense après l’accord annoncé fin août de rachat par l’armateur CMA CGM, piloté par Rodolphe Saadé, des 11 % détenus par sa concurrente NJJ, la holding du magnat des télécoms Xavier Niel.

Près d’un an après le décès de l’emblématique homme d’affaires marseillais puis une bataille devant les tribunaux, CMA CGM prend les commandes du navire amiral de la presse du sud de la France, qui compte 850 salariés et publie les quotidiens La Provence et Corse-Matin.