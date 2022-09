La locomotive de la filière cinéma à Marseille est arrivée en fin de parcours ce jeudi, avec le tournage des ultimes épisodes de Plus belle la vie. Pour ne pas laisser ce secteur économique en gare France Télévisions a prévu « 583 jours de tournage dans la région marseillaise » de plusieurs séries en 2023 pour « compenser l’impact de l’arrêt » du feuilleton emblématique, a annoncé vendredi sa présidente, Delphine Ernotte.









« Cet investissement conséquent, de 35,6 millions d’euros pour l’année 2023, représentera 13 % de notre budget dévolu à la fiction française », a assuré Delphine Ernotte dans ce message publié au lendemain du dernier jour de tournage de Plus belle la vie, dont les deux ultimes épisodes seront diffusés le 18 novembre sur France 3. « Au-delà de 2023, nous pérenniserons cet engagement, a promis la dirigeante. France Télévisions sera au rendez-vous avec la filière audiovisuelle marseillaise. »

Six cents personnes employées chaque année

« Alex Hugo, Simon Coleman, Marianne, La Peste ou Bistromania sont autant de séries qui permettront à la filière audiovisuelle marseillaise de continuer à se développer et à faire rayonner Marseille sur tous les écrans de France », estime la présidente de France Télévisions. Pour elle, les 583 jours de tournage prévus à Marseille l’an prochain permettent à France Télévisions de « dépasser l’engagement pris de 500 jours de tournage supplémentaires à Marseille pour compenser l’impact de l’arrêt du feuilleton ».

La dernière prise de Plus belle la vie a eu lieu jeudi en fin d’après-midi dans les studios historiques de la Belle-de-Mai, un quartier populaire de Marseille, au terme de dix-huit ans de diffusion et 4.665 épisodes tournés, qui en ont fait « la série française quotidienne la plus longue de l’histoire », selon France Télévisions. Elle a fait travailler près de 600 personnes chaque année