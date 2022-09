Entre Montpellier (Hérault) et Perpignan (Pyrénées-Orientales), il n’y a pas de ligne à grande vitesse (LGV). Des TGV assurent bien sûr, tous les jours, ce trajet, mais sans mettre la gomme. C’est d’ailleurs le seul chaînon manquant, entre la France et l’Espagne. Et ce projet, il n’est pas nouveau : la toute première fois qu’il a été acté, c’était… en 1995, lors de la signature des accords de Madrid. Les deux pays s’étaient alors engagés pour la construction d’une ligne ferroviaire digne de ce nom, entre les deux pays.

Depuis, malgré la ferveur des élus, de tous bords, il a toujours été reporté aux calendes grecques. Parce qu’un tel projet, c’est très, très, cher : 6 milliards d’euros, dont 40 % payés par les collectivités locales, le reste par l’Etat et l’Europe. Mais près de trente ans après les accords de Madrid, la LGV semble voir le bout du tunnel.

« A l’horizon 2040 »

Jeudi, à l’issue du premier Conseil d’administration de la société qui porte ce serpent de mer, des dates un peu plus précises ont été lâchées. Les travaux de la LGV seront ainsi lancés en deux phases. La première, entre Montpellier et Béziers. Les travaux devraient être lancés en 2029, pour une mise en service de la ligne en 2034.

La deuxième phase, jusqu’à la frontière espagnole, elle, n’est pas pour aujourd’hui. Le chantier débutera, sans doute, en 2035, et la ligne sera ouverte… « à l’horizon 2040 ». Soit 45 ans après les accords de Madrid. « Les choses avancent normalement, avec l’idée, même de les accélérer », assure Etienne Guyot, le préfet d’Occitanie. Et appuyer sur le champignon, c’est même le souhait de Carole Delga (PS), la présidente de la région Occitanie. « On va tout faire pour ça aille plus vite », confie-t-elle.

Cette nouvelle ligne aura de sacrés avantages, claironnent ses défenseurs. D’abord, elle viendra en secours de la ligne classique, vieillissante et surchargée. Elle permettra notamment de libérer de la place sur cette ligne, pour y développer « des trains du quotidien », sur l’ensemble du pourtour méditerranéen, note Carole Delga. Mais aussi de parier sur le fret, pour tenter de supprimer des camions, trop nombreux sur l’autoroute A9. Enfin, elle permettra aux voyageurs de gagner 40 minutes, entre Paris et Perpignan.