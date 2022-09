Camaieu liquidée, 2.700 salariés licenciés

Ce mercredi, en fin d’après midi, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de Camaïeu avec une poursuite d’activité jusqu’à vendredi. Une décision qui tombe comme un couperet pour les 2.700 employés alors que, quelques heures avant l’audience, subsistaient quelques lueurs d’espoir.

« Le tribunal donne raison à la requête des administrateurs et transforme le redressement judiciaire en liquidation », a annoncé le président du tribunal après une audience fleuve de plus de trois heures. A ces mots, les salariés présents dans la salle ont fustigé Michel Ohayon, l’homme d’affaires propriétaire de la financière immobilière bordelaise (FIB) dont l’actionnaire de Camaïeu, HPB, est une filiale. « Vous êtes un homme de fric, un politicien », « Notre actionnaire, c’était vous et vous n’avez rien fait », a-t-on pu entendre. « Vous êtes acides aujourd’hui et je vous pardonne. Je suis autant atterré que vous », a tenté de répondre l’homme d’affaires.

Les syndicats vont attaquer en justice les « responsables »

« La suite, c’est le plan de licenciement des 2.700 salariés qui va être mis en œuvre par l’administrateur. Il a trois semaines pour mettre tout le monde à la porte », explique maître Fiodor Rilov, l’avocat de la CGT. Reste à savoir avec combien d’indemnités les salariés vont partir. « De notre côte, on va attaquer la direction de l’entreprise devant le tribunal judiciaire. Même le parquet a reconnu que les dirigeants étaient responsables de cette déroute », ajoute l’avocat.