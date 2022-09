Le mois d’octobre arrive à grand pas, et il n’arrive pas seul. Et non, nous ne parlons pas des citrouilles et autres décors d’Halloween. Car quelques changements dans le quotidien des Français sont à prévoir, comme l’augmentation du plafond des tickets-restaurants ou la hausse du taux d’usure.

Des nouvelles qui sont les bienvenues dans ce contexte d’inflation. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 20 Minutes vous a fait un petit récap' en vidéo.