C’est un choix gonflé. Treize ans après la mise en place des navettes reliant le continent au Mont-Saint-Michel, l’établissement public assurant la gestion de la Merveille a choisi d’écarter Transdev. La multinationale, qui a réalisé près de 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020, avait été retenue pour exploiter les navettes assurant la liaison avec les parkings, situés à 2,5 km du site touristique. Après dix ans d’exploitation, le bilan pour Transdev n’était pas reluisant. En plus d’être déficitaires, malgré les hausses successives des prix, les navettes étaient régulièrement surchargées au moment des pics de fréquentation. Depuis quelques mois, les imposants véhicules diesel étaient également jugés trop polluants. L’établissement public du Mont-Saint-Michel (EPMSM) a donc décidé de changer d’opérateur et a confié l’exploitation au groupe Keolis, filiale de la SNCF.

Cette opération ne sera pas sans conséquence pour l’établissement public, largement subventionné par l’État et les collectivités locales. En choisissant un autre prestataire pour sa délégation de service public, l’EPMSM devra verser contractuellement 12 millions d’euros à Transdev, financés par un emprunt. La raison ? Il fallait bien compenser les années qui ont manqué au transporteur pour amortir l’achat du matériel et l’aménagement de l’immense parking. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le Mont-Saint-Michel est le monument le plus visité de France hors Paris.

La flotte sera remplacée « afin de moins polluer »

Cette délégation de service publique (DSP) entrera en vigueur le 14 octobre et pourrait se solder par un renouvellement des navettes, arrivées à mi-vie. « Ces bus peuvent encore rouler dix ans mais la flotte pourra commencer à être remplacée plus tôt afin de moins polluer », selon Thomas Velter, directeur de l’établissement. En attendant, « d’ici le début de l’année 2023, le gazole sera remplacé par du biocarburant, moins polluant ».





Avec cette nouvelle DSP, le nombre de rotations sera supérieur à ce qu’il était avec Transdev lors des pics de fréquentation. Un rapport remis à Matignon en 2017 estimait que parking et navettes allaient entraîner de façon « quasi inéluctable des dépenses supplémentaires très lourdes ». Le nouveau contrat de concession, « générera un chiffre d’affaires cumulé d’environ 26 millions d’euros », avec « 1,6 million de voyages annuels prévus », a fait savoir Keolis dans un communiqué.