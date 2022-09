Le gouvernement proposera au Parlement un budget 2023 « d’économie de guerre » pour le ministère des Armées, avec un gros effort notamment sur les stocks de munitions et la maintenance des équipements, a annoncé le ministère mardi.

Comme annoncé à plusieurs reprises et comme cela doit être le cas encore en 2024 et 2025, le budget des armées augmentera de trois milliards d’euros en 2023 pour atteindre 43,9 milliards euros (hors pensions), conformément à la Loi de programmation militaire (LPM 2019-2025).

5 milliards d’euros consacrés à la maintenance des matériels

L’an prochain, 5 milliards d’euros seront consacrés à la maintenance (ou « maintien en condition opérationnelle ») des matériels de l’armée, soit une hausse annuelle de 12 %. Ainsi que 1,1 milliard au renouvellement de stocks de munitions (pour un total de deux milliards d’autorisations d’engagement).

Le ministère n’a donné aucune précision sur le type de munitions concernées ni sur ce qui relevait éventuellement du remplacement de stocks cédés à l’Ukraine depuis l’invasion russe du 24 février. Mais « ce budget s’inscrit dans l’actualité de la guerre », a relevé le cabinet du ministre, Sébastien Lecornu, dans un briefing à la presse.

« Cette guerre est un passage à l’acte de perspectives malheureuses, mais anticipées dans la revue stratégique qui avait présidé à l’élaboration de la LPM », a-t-on ajouté de même source. « S’il peut y avoir des inflexions, notamment sur les munitions et les stocks de rechange, ce sont quand bien même les grandes lignes qui avaient été prévues ».

Financer la hausse du point d’indice et la création d’emplois

Sur les trois milliards d’euros supplémentaires, 669 millions seront consacrés à la masse salariale, incluant à la fois les effets de la hausse du point d’indice de la fonction publique (357 M) et la suite de la réforme de la rémunération des militaires, qui vise à « simplifier et homogénéiser le système indemnitaire » des soldats. L’armée prévoit aussi l’an prochain 1.500 créations d’emplois, pour un plan de recrutement total de 29.700 personnes dont 5.600 civils.

Quelque 550 millions financeront l’entretien programmé du matériel et 455 millions la modernisation des « programmes à effets majeurs ». « On n’avait pas attendu l’Ukraine pour remettre des moyens supplémentaires et réparer les armées pour faire face au retour de conflits du type ukrainien », a insisté le ministère.

Livraison de 13 Rafale et du second sous-marin nucléaire

A noter aussi, parmi les grands achats d’équipements, la livraison en 2023 de 13 Rafale et la commande de 42 nouveaux appareils, un lot de missiles Aster et la livraison du second sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Barracuda, le Duguay-Trouin.

Ce budget représente une augmentation de 7,4 % par rapport à 2022 et de 36 % depuis 2017. Une nouvelle loi de programmation militaire est en préparation pour la période 2024-2030. Elle écrasera donc les deux dernières années de la LPM actuelle.

Le budget doit atteindre un total de 50 milliards en 2025.