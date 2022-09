Please, wait. Les premiers billets de banque à l’effigie du nouveau roi Charles III n’entreront en circulation que mi-2024 au Royaume-Uni. Pour patienter, le portrait sera révélé dès la fin de cette année, a annoncé mardi la Banque d’Angleterre.

La bobine de Charles III « apparaîtra sur les modèles existants des quatre billets en polymère » de 5, 10, 20 et 50 livres, « et aucune modification supplémentaire » ne sera apportée, selon un communiqué diffusé une semaine après les funérailles d’Elizabeth II.

En outre, les billets à l’effigie d’Elizabeth II continueront à circuler en parallèle et ne seront retirés que lorsqu’ils seront abîmés pour « minimiser l’impact environnemental et financier du changement de monarque », suivant les directives de la Maison royale, précise l’institut monétaire.









Le nouveau monogramme royal dévoilé

Les stocks de billets existants, où figure la défunte souveraine, seront mis en circulation comme prévu, tandis que la nouvelle monnaie en polymère - qui a remplacé progressivement la monnaie papier au Royaume-Uni depuis 2016 - ne sera imprimée que pour prendre la place « des billets usés et pour répondre à toute augmentation globale de la demande ».

Le palais de Buckingham a aussi dévoilé lundi soir le nouveau monogramme royal - les initiales de Charles III –, qui sera notamment affiché sur les bâtiments du gouvernement et les boîtes aux lettres, et estampillé sur les documents officiels.





Le #monogramme du roi Charles III a été conçu par les College of Arms. Il représente le C de « Sa Majesté Charles III ». La lettre R fait référence au latin Rex, qui signifie roi. Les 3 lettres grecques III, font référence au nom choisi par le nouveau souverain.#Design #Logo 🇬🇧 pic.twitter.com/TDpC0uGTUt — Frédéric Fougerat (@fredfougerat) September 26, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.











Les courriers qui sortent du palais de Buckingham seront flanqués du nouveau « CIIIR » dès mardi, date marquant la fin du deuil royal pour la reine décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

De nombreux changements administratifs

Après l’hymne national, désormais chanté dans sa version masculine, God Save The King, de nombreux aspects de la vie quotidienne au Royaume-Uni vont changer avec l’accession de Charles III au trône.

Le visage du nouveau roi va ainsi commencer à apparaître sur les devises outre-Manche, mais aussi dans d’autres pays du monde, ou encore sur les timbres britanniques. Les noms du gouvernement de « Her Majesty » (Sa Majesté), du Trésor et des douanes sont déjà devenus ceux de « His Majesty ».