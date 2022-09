Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a dévoilé ce lundi les grandes lignes du budget 2023. D’après lui, « la France est à l’euro près » et donc prudente sur toute nouvelle dépense. 20 Minutes fait le point pour vous sur les principales annonces du ministre.

Hausse du salaire des enseignants

Une enveloppe de 935 millions d’euros est prévue au budget 2023 pour financer une augmentation « inédite » du salaire des enseignants, avec un « socle de 10 % en moyenne » et des hausses pour rémunérer des tâches supplémentaires, selon les documents budgétaires de Bercy.

Par ailleurs, une enveloppe de 1,7 milliard d’euros est allouée pour financer la hausse du point d’indice au 1er juillet 2022 pour l’ensemble des personnels du ministère. Au total les crédits de l’enseignement scolaire sont en hausse de 3,7 milliards d’euros.

10.764 postes supplémentaires de fonctionnaires d’Etat

Le gouvernement prévoit 10.764 postes supplémentaires de fonctionnaires pour l’Etat et ses opérateurs en 2023 contre seulement 294 prévus en 2022, selon le projet de budget présenté lundi. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer gagnent 3.109 postes, celui de la Justice 2.313 postes et l’Education nationale 2.000 postes, détaille le document.

La part belle aux énergies fossile

Le budget 2023 « penche encore un peu trop du côté des énergies fossiles » parce que le gouvernement a fait le choix de « protéger » les Français face à la crise énergétique, a reconnu le ministre de l’Economie. « Il y a beaucoup de dépenses pour la facture de gaz », a-t-il expliqué, ajoutant que cela « ne peut que renforcer notre détermination à accélérer la transition climatique ».

Toutefois, la France va cesser dès la fin de l'année 2022 d'octroyer des garanties à l'export pour les nouveaux projets d'exploitation d'énergies fossiles, selon le texte du projet de loi de finances pour 2023 présenté lundi en Conseil des ministres, entérinant ainsi un engagement pris à la COP 26 à Glasgow.

5.900 places d’hébergement pour réfugiés et demandeurs d’asile

Le gouvernement va créer 5.900 places d’hébergement dédiés aux réfugiés et aux demandeurs d’asile dans différents centres d’accueil et d’hébergement d’urgence, selon le projet de budget 2023 dévoilé lundi et qui prévoit une hausse de 6 % de l’enveloppe « immigration, asile et intégration ».

Les crédits de cette mission progressent de 113 millions d’euros par rapport à 2022 pour atteindre 2,01 milliards d’euros et doivent notamment permettre l’ouverture de 2.500 places en centres d’accueil pour demandeurs d’asile, selon les documents budgétaires de Bercy. En 2022, 900 places d’hébergement supplémentaires avaient été créées.