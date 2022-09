TotalEnergies « devrait payer 30 milliards de dollars d’impôts et taxes à la production dans le monde » en 2022, a annoncé mercredi le PDG du groupe français Patrick Pouyanné, lors d’une audition à l’Assemblée nationale sur les « super-profits » des entreprises pétrolières ou gazières.

« En 2022, TotalEnergies devrait payer 30 milliards de dollars d’impôts et taxes à la production dans le monde », a déclaré Patrick Pouyanné, contre 6 milliards en 2020 et 16 milliards en 2021. L’annonce cet été des énormes bénéfices du groupe français, plus que doublés au deuxième trimestre, à 5,7 milliards de dollars, avait relancé le débat sur la taxation de ces « super-profits ».





