On n’a 30 ans qu’une fois dans sa vie. Et pour cet anniversaire du traité de Maastricht, on ne peut que lui souhaiter, comme cadeau, d’être un peu plus aimé. Même son acte de naissance sentait le désamour : il y a trente ans jour pour jour, la France validait le traité fondateur de l’Union européenne lors d’un référendum avec… 51 % de oui, preuve que l’accord n’a jamais fait l’unanimité.

« C’est la première fois qu’un traité européen entrait en vigueur avec autant de difficulté et de crispation, recontextualise Myriam Benlolo Carabot, professeure spécialiste de droit européen à l’université de Nanterre. La procédure de ratification fut compliquée dans de nombreux pays, notamment la France, avec une campagne référendaire très passionnée. »

La fin du tout économique

Toute cette agitation s’explique par la portée historique du traité. Petit cours de rattrapage avec Tania Racho, docteure en droit européen et chercheuse associée à l’Université Paris-Saclay : « La coopération européenne commence par le traité de Rome en 1957, mais elle concerne uniquement l’économie. Entre 1957 et 1993, les différentes évolutions ne s’attardent qu’à parfaire cette collaboration économique, rien de plus. »

En ce sens, le traité de Maastricht constitue un virage majeur, puisqu’il élargit la coopération européenne à des champs autres. « Maastricht, c’est le grand saut : la coopération entre Etats devient politique », résume Florence Chaltiel, professeure de droits publics.

Crispations et crise de passions

Et c’est sans doute de là que vient ce désamour trentenaire. Car si les questions de coopération sur le charbon ou de l’acier n’avaient jusqu’alors pas de quoi enflammer les cœurs et les foules, en 1992, des cordes plus sensibles sont sollicitées : « Ce traité aborde des questions importantes et considérées à juste titre par les Etats comme touchant à des compétences régaliennes, intimement liées à leur souveraineté. Par exemple, la coopération dans le domaine de la justice, de la police, la construction d'une politique extérieure, d'une politique d'asile et d'immigration... », explique Myriam Benlolo Carabot. Même en termes d’économie, le traité amorce la création de la monnaie unique, là aussi une perte de souveraineté pour les Etats-membres, rajoute Tania Racho.









« Souveraineté », c’est bien le mot-clé de toutes les tensions : « C’est la première fois que les Etats membres ''donnent'' de leur souveraineté à l’Union européenne. On voit à l’époque, dans les différentes campagnes du ''non'', apparaître les questions de souverainisme, des thèmes encore très présents aujourd’hui », pointe Florence Chaltiel.

Maastricht est donc un bond de géant, mais aussi, paradoxalement, une « politique des petits pas » : l’idée est de construire la solidarité européenne en multipliant la gestion commune dans un nombre de plus en plus croissant de domaines. A ce traité succéderont de nombreux descendants : le traité d’Amsterdam en 1997, de Nice en 2001, et de Lisbonne en 2007. A chaque fois, la coopération européenne est de plus en plus poussée. Un reproche souvent fait à Maastricht, rappelle Tania Racho : celui d’avoir lancé un engrenage vers toujours plus de proximité.

La fin d’un tabou

En 2022, les apports de Maastricht divisent toujours profondément. Un sondage Elabe de janvier dernier* montrait que 39 % des Français estiment que l’UE a autant d’avantages que d’inconvénients, 33 % qu’elle a plus d’inconvénients que d’avantages, et 27 % plus d’avantages que d’inconvénients. Sur la monnaie unique, 50 % pensent que son instauration a été une mauvaise chose pour la situation économique du pays et le pouvoir d’achat, et 49 % estiment qu’il s’agit d’une bonne chose.

Mais au final, plus que de désamour, Maastricht souffrirait d’un manque d’intérêt. « Au mieux, les gens le connaissent de nom mais ignorent ses apports réels et de quoi il retourne précisément, puisque la population se passionne peu pour les enjeux européens », déplore Florence Chaltiel.

Les choses pourraient cependant évoluer après trente ans d’indifférence. Myriam Benlolo Carabot explique : « Les crises successives ont montré aux populations à la fois certaines insuffisances de la coopération européenne mais aussi sa nécessité et la valeur ajoutée de l'UE sur certaines questions. Il y a sans doute aujourd'hui une certaine adhésion au projet européen, tout comme une crainte de déstabilisation en cas de retrait de l'UE, mais cela va de pair avec des remises en question parfois profondes ».

Même constat chez Florence Chaltiel : « Les durs évènements récents, notamment la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, ont remis l’Europe sur le devant de la scène. Aujourd’hui, la souveraineté européenne n’est plus un tabou ». Pour la professeure de droits publics, ces 30 bougies permettent surtout de mesurer le chemin parcouru sur les questions fondamentales de souveraineté des Etats. Il paraît en plus que la trentaine est l’une des belles décennies à vivre.