Dans un communiqué publié ce vendredi, l’ensemble des syndicats nationaux et les principales associations de jeunesse dénoncent à l’unisson la volonté de l’exécutif de réformer l’assurance chômage en « diminuant les droits à l’indemnisation » des chômeurs, ce qui est selon eux « injuste » et « inefficace ».

« Cibler les droits au chômage est totalement inefficace. Stigmatiser une nouvelle fois les demandeurs d’emploi en diminuant leurs droits à indemnisation est profondément injuste », écrivent les centrales syndicales (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires et Unsa) et cinq organisations d’étudiants et de lycéens (Unef, Fidl, Mnl, Vl, Fage).

Un problème de qualifications et de conditions de travail

« Cela risque d’accentuer la précarité notamment de jeunes, alors que seul le taux de chômage de ces derniers a augmenté de 1,3 point ce trimestre », poursuivent-elles.

Pour elles, si « les employeurs peinent aujourd’hui à recruter c’est d’abord parce qu’ils ne trouvent pas les qualifications et les compétences qu’ils recherchent », et parce que « les conditions de travail ou d’emploi proposées (…) posent problème : salaires trop bas, horaires atypiques ou imprévisibles, mauvaises conditions de travail, contrats très courts, difficultés liées au mode de transport… ».

Les signataires « réaffirment leur opposition à la modification des règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi en fonction de la conjoncture (notamment la contracyclicité) ». Ils soulignent « la nécessité d’engager une transition écologique socialement juste », après un été qui « a mis violemment en lumière les conséquences du changement climatique ».

Rencontre avec le ministre du Travail lundi

Ce texte est consécutif à une réunion intersyndicale qui s’est tenue au siège de la CFDT lundi. Les mêmes signataires moins la Fage avaient déjà publié le 12 juillet un texte commun pour défendre l’augmentation des salaires, « sujet prioritaire ». Les 13 organisations ont prévu de se réunir à nouveau le 3 octobre au siège de l’Unsa.

Le gouvernement a donné mercredi le coup d’envoi d’une nouvelle réforme de l’assurance chômage visant à répondre aux difficultés de recrutement en faisant varier les conditions d’indemnisation des chômeurs selon la conjoncture.

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et la ministre déléguée à la Formation professionnelle, Carole Grandjean, reçoivent lundi les partenaires sociaux pour leur présenter leur feuille de route.