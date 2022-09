En pleine polémique sur les jets privés, le motoriste Rolls-Royce a inauguré vendredi, en catimini, la construction d’une nouvelle usine au Haillan près de Bordeaux (Gironde) en lien avec la construction du nouvel avion d’affaires de chez Dassault, le Falcon 10X.

Image de synthèse du futur bâtiment de Rolls-Royce au Haillan (Gironde) - Rolls-Royce

« Le site jouera un rôle important dans le support de production du moteur Rolls-Royce Pearl 10X » créé exclusivement pour « le tout nouvel avion phare Falcon 10X de Dassault » indique le motoriste britannique dans un communiqué.

Le moteur de Rolls-Royce est « le plus performant de l’aviation d’affaires »

La construction de ce « centre d’assistance à la production de 2.000 m², qui abritera des bureaux, un atelier et un entrepôt » devrait débuter à la fin de l’année, et s’achever « au premier semestre 2023. » Le centre devrait compter à terme une vingtaine de salariés, et sera chargé de la préparation opérationnelle des moteurs Pearl 10X pour faciliter leur intégration au futur avion d’affaires, précise La Tribune Bordeaux.

« Alors que le programme de développement du moteur Pearl 10X pour le Dassault Falcon 10X progresse bien, nous travaillons déjà en parallèle sur la mise en place de l’infrastructure pour soutenir les activités d’essais en vol de Dassault », a expliqué lors de l’inauguration Philipp Zeller, vice-president du programme Pearl 10X chez Rolls-Royce.

Cette nouvelle usine de Rolls-Royce s’installe à quelques encablures des locaux de Dassault Falcon Service, où sera réalisé le Falcon 10X, dont la mise en service est prévue pour fin 2025. Dassault Aviation souligne que le moteur qui équipera son futur biréacteur, est « le plus avancé et le plus performant de l’aviation d’affaires. » Le moteur Pearl 10X devrait être compatible avec des carburants 100 % durables.

Le Falcon 10X pourra relier Hong Kong à New York sans escale

Cet avion nouvelle génération sera doté d’une autonomie de 13.890 km, pour relier sans escale New York à Shanghai, Los Angeles à Sydney, Hong Kong à New York ou Paris à Santiago.

Cabine du nouvel avion d'affaires de Dassault Aviation, le Falcon 10X - Dassault Aviation

Sa vitesse maximale sera de Mach 0,925. Mesurant 2,03 m de haut et 2,77 m de large, « sa cabine sera plus large et plus haute que la cabine du plus grand des jets d’affaires en service actuellement » souligne Dassault Aviation. La cabine occupe au total une longueur 16,4 mètres sur les 33,4 mètres de l’avion.