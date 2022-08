C’est un discours particulièrement attendu que va prononcer ce lundi Elisabeth Borne. La Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef s’ouvre avec une prise de parole de la Première ministre qui devrait appeler les entreprises à la sobriété énergétique.

Si Élisabeth Borne a déclaré dans un entretien au Parisien paru dimanche qu’on ne « va pas contrôler les Français chez eux » concernant les économies d’énergie demandées, elle a ajouté que « concernant les entreprises il y aura des contraintes de bon sens ». Deux décrets sont d’ailleurs en cours d’examen au Conseil d’Etat sur l’extinction des publicités lumineuses la nuit et la fermeture des portes pour les commerces climatisés.

Un appel à la « mobilisation générale »

Devant le patronat, la Première ministre compte appeler les entreprises et les particuliers à la « mobilisation générale » en matière de sobriété énergétique. Un premier bilan des actions menées par les entreprises pour réduire la consommation d’énergie pourrait être fait à la fin du mois de septembre ou en octobre, selon Matignon. Des mesures plus contraignantes pourraient également être déclenchées si l’objectif de sobriété de 10 % d’économies d’énergie n’est pas atteint et que la Russie coupe complètement les approvisionnements en gaz, selon la même source.

« Les entreprises ont évidemment un rôle à jouer », assure pour sa part le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux dans une interview au Figaro publiée ce lundi. « Le plan de sobriété sur lequel on discute porte principalement sur deux sujets : la température dans les bureaux (…) et les mobilités du quotidien, en poussant les solutions de transport alternatif à la voiture individuelle », explique-t-il. Mais, « il nous faudra plus globalement aussi repenser notre modèle de production pour le rendre plus sobre ».

Bruno Le Maire présent mardi

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a pour sa part déclaré samedi que la hausse de l’électricité et du gaz en 2023 serait « contenue ». Habitué de l’évènement, sa prise de parole devant le Medef est prévue mardi. « L’inflation va-t-elle enterrer l’objectif de plein-emploi ? », sera en outre le thème d’un débat en présence notamment du ministre du Travail Olivier Dussopt et du secrétaire général du syndicat de Force Ouvrière Frédéric Souillot.

Avant ces interventions, la Rencontre des entrepreneurs de France débute ce lundi à midi par une intervention en visioconférence et en direct du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La REF qui avait comptabilisé plus de 8.000 entrées l’an dernier à Paris, entend battre cette année des records de fréquentation sur ses deux jours de débats à l’hippodrome parisien de Longchamp, prévoit Patrick Martin, président délégué du Medef.