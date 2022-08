Electricité à 1000 euros, réduction du gaz russe, retour du charbon malgré le dérèglement climatique… La guerre de l'énergie est bien lancée et encore, Winter is coming comme ils disent dans Game of Thrones. Ca n’a pas échappé à la Première ministre tchèque Petr Fiala, dont le pays assure la présidence de l’Union européenne. L’élue a déclaré ce vendredi que son pays allait convoquer une réunion d’urgence pour faire face à la crise énergétique liée à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La présidence tchèque « convoquera une réunion d’urgence des ministres de l’Energie afin de discuter de mesures d’urgence spécifiques pour faire face à la situation énergétique », a déclaré le Premier ministre dans un tweet. Approuvée par Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, cette décision intervient alors que les 27 États membres de l’UE tentent de réduire leur dépendance en matière d’approvisionnement en pétrole et en gaz à l’égard de la Russie.

Prix records pour l’électricité

La réduction des approvisionnements et l’inquiétude quant à l’avenir ont provoqué une hausse vertigineuse des prix de l’énergie en Europe. Le ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, a déclaré que le conseil européen de l’énergie devait se réunir « le plus tôt possible », dans un tweet. « Nous sommes dans une guerre énergétique avec la Russie et cela nuit à l’ensemble de l’UE », a-t-il déclaré.

Vendredi, l’Allemagne et la France ont annoncé des prix record pour l’électricité en 2023, les contrats à l’horizon d’un an ayant bondi à 850 euros par mégawattheure en Allemagne et à plus de 1.000 euros en France, contre 85 euros dans les deux pays l’an dernier.

Un marché incontrôlable

La Commission européenne prévoit de réduire de deux tiers la dépendance de l’UE à l’égard du gaz russe cette année et de mettre fin à sa dépendance à l’égard des fournitures russes de ce combustible avant 2030. Fortement dépendante des importations de gaz en provenance de Russie, la République tchèque s’est engagée à faire de la sécurité énergétique sa priorité durant sa présidence de l’UE, qui a débuté le 1er juillet.

Jozef Sikela a déclaré que le marché de l’énergie avait cessé de fonctionner correctement à la suite de la réduction de l’approvisionnement russe. « Dans une certaine mesure, le marché est devenu incontrôlable, la volatilité du marché ne répond plus aux bonnes nouvelles, alors que les mauvaises nouvelles s’accumulent et font grimper les prix », a-t-il déclaré mercerdi à la presse.

Réduire le gaz au maximum

« C’est un problème de toute l’Europe et bien sûr, si vous avez le marché européen et un problème paneuropéen, la façon la plus simple de chercher une solution est au niveau paneuropéen », a-t-il ajouté. Parmi les solutions possibles, Jozef Sikela a mentionné les plafonds de prix et la diversification des prix en fonction du type de production d’énergie.

L’UE a ciblé le secteur énergétique russe dans ses sanctions, interdisant les importations de charbon en provenance de Russie. Son plan visant à réduire de 15 % la consommation de gaz dans l’ensemble de l’Union pour faire face à la crise des prix de l’énergie est entré en vigueur au début du mois. L’objectif est de permettre à l’UE de renforcer ses réserves de gaz en prévision d’un hiver qui risque d’être très difficile

Certains pays membres ont toutefois obtenu des dérogations à cette règle, car ils sont trop dépendants des approvisionnements russes.