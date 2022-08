« Un chômeur sur deux n’est pas indemnisé. » Reportée pour cause de Covid-19, la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron depuis son premier quinquennat revient sur la table. La majorité, Olivier Dussopt, ministre du Travail, en tête, multiplie les interventions publiques pour justifier sa nécessité. La ligne conductrice : le calcul des indemnités sera évolutif en fonction du marché du travail pour rendre le travail « plus incitatif ».

Invité ce jeudi matin chez nos confrères de France Info, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, s’est de nouveau montré réticent à ce principe. Défendant le principe selon lequel un chômeur qui cherche du travail n’est pas responsable de la situation économique, il a avancé que la moitié des chômeurs ne bénéficiait pas des indemnités chômage.

🗣 Assurance-chômage ➡️ "C'est le principe même" de la réforme qui pose problème au secrétaire général de la CGT. "La philosophie, c'est 'si vous n'avez pas de boulot, c'est de votre faute'. Quand est-ce qu'on s'attache à la qualité de l'emploi, l'attractivité des métiers ?" pic.twitter.com/qvHQq23sNJ — franceinfo (@franceinfo) August 25, 2022



Le syndicaliste, au fait du marché de l’emploi est même un peu en dessous de la réalité… 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

C’est vrai. Un peu plus de 5 millions de personnes (5,152 millions) étaient inscrites comme demandeur d’emploi au deuxième trimestre 2022 selon Pôle emploi si l’on prend en compte les catégories A, B et C. Si les chiffres et évaluations diffèrent légèrement selon Pôle emploi, l’Unédic ou l’Insee, toutes les statistiques délivrées s’accordent le fait qu’un peu moins d’un chômeur sur deux perçoit une indemnité de l’assurance chômage.

2,3 millions de personnes perçoivent une indemnité

Aide au retour à l’emploi (ARE), reliquat en cas de démission, indemnisation pour allocataires intermittents du spectacle, allocations pour les travailleurs indépendants… Au total, entre 2,3 et 2,5 millions de personnes bénéficient d’une indemnité chômage.

De même, toutes les personnes indemnisables ne perçoivent pas une allocation. Selon Pôle emploi, au 31 décembre 2021, seulement 69,6 % des personnes ayant droit à une indemnité de l’assurance chômage touchaient le montant auquel elles avaient droit.

La fin des aides Covid-19 amplifie le phénomène

En moyenne, les personnes bénéficiant d’une allocation perçoivent 1.280 euros brut.

Le nombre de personnes qui perçoivent des indemnités de l’assurance chômage a baissé ces derniers mois en raison de la fin des mesures de prolongation des aides mises en place à cause de la pandémie de Covid-19.