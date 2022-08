Le dollar est passé quelques instants lundi au-dessus du seuil d’un euro, le billet vert profitant de la détermination de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) à resserrer leur politique monétaire.

Alors que l'économie européenne va souffrir du bond des prix de l'énergie, ce qui va limiter la marge de manœuvre de la Banque centrale européenne et de la Banque d’Angleterre, l’euro perdait vers 8h20 GMT (10h20 à Paris) 0,35 % à 1,0000 dollar, après avoir reculé à 0,9994 dollar, et la livre 0,33 % à 1,1790 dollar, des niveaux plus vus depuis mi-juillet.

