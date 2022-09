La rentrée étudiante approche et le coût de la vie est décortiqué par les partisans d’Emmanuel Macron et des syndicats. Dans son enquête annuelle, l’Unef dénonce une augmentation de 6,47 % du coût de la vie étudiante, tandis que l’inflation atteint les 6,1 %. Cette augmentation représente 428,72 euros supplémentaires, selon le syndicat étudiant.

Mais les conclusions de cette enquête, qui critique vertement les politiques menées par Emmanuel Macron depuis cinq ans, ne sont pas du goût des partisans du chef de l’Etat. Sur Twitter, le président des jeunes avec Macron, Ambroise Méjean, a remis en question certains chiffres du rapport, qu’il juge « délirants ».

Sur le sujet des étudiants, il serait bon que les journalistes :

1- Vérifient les chiffres avancés par l'UNEF dont certains semblent délirants (où est l'étude complète d'ailleurs ?)

2- Invitent des contradicteurs sur les plateaux télés pour éviter les monologues dogmatiques https://t.co/KYsvwRJzBt — Ambroise Méjean (@Ambroise_Mejean) August 15, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Il estime, dans un autre tweet, qu’il n’y a pas de prise en compte de : « la hausse de 3,5 % des APL (transformée en baisse), des repas à 1€ au Crous dans le tableau comparatif, et de la mise à disposition des protections hygiéniques ». « Et tout un tas d’autres incohérences/mensonges… », accuse-t-il.

FAKE OFF

Contacté à plusieurs reprises, nous n’avons pas eu de retours d’Ambroise Méjean concernant les « autres incohérences » qu’il évoque. Léonard Moulin, chercheur spécialisé en économie de l’éducation à l’Institut national d’études démographiques, a analysé pour 20 Minutes la publication de l’Unef, diffusée le 15 août.

Chaque année, depuis dix-huit ans, le syndicat dévoile une enquête sur le coût de la vie étudiante. Et ses chiffres « semblent relativement cohérents, pour Léonard Moulin, même si on n’est pas sur un calcul aussi fiable, aussi précis que l’est le calcul de l’inflation en France », qui répond à une norme stricte et est réalisé par l’Insee.

Un calcul « relativement travaillé »

Le calcul de l’Unef se fonde sur un échantillon représentatif de la population étudiante via quatre profils : l’étudiant non boursier cohabitant [chez ses parents] en province, le non boursier décohabitant [parti de la maison] en banlieue parisienne, le boursier « 0bis » cohabitant dans une grande ville et le non boursier cohabitant en Ile-de-France. Il est pondéré en fonction du nombre d’étudiants et d’étudiantes représentées par ces profils, explique l’Unef dans son enquête.

Ce calcul est « relativement travaillé et permet de mettre en évidence des ordres de grandeur », considère Léonard Moulin. Bien qu’il estime qu’il n’est pas possible de comparer tel quel « le chiffre de 6,47 % avec le niveau de l’inflation [6,1 %] ». « L’Unef l’utilise pour dire que les étudiants subissent plus fortement la crise, explique-t-il. On ne peut pas avoir un détail aussi fin vu leur calcul. Par contre, on peut dire que les jeunes ont subi au moins autant que les autres l’inflation et, vu qu’ils sont les plus précaires, cela a forcément un impact plus important. »

Une « erreur de recopiage » sur un tableau

Deux chiffres ont interpellé à la lecture du tableau présenté en annexe : l’absence des repas à 1 euro dans le profil d’étudiant boursier (comme l’a remarqué Ambroise Méjean) et une apparente augmentation de loyer de 17 % entre 2021 et 2022 pour l’étudiant non boursier décohabitant en banlieue parisienne, vu par Léonard Moulin.

Dans les deux cas, il s’agit d’une « erreur de recopiage sur le tableau qui a été maquetté », reconnaît Samya Mokhtar, vice-présidente de l’Unef, qui a participé à l’enquête. Les repas au Crous à 1 euro ont « évidemment » été pris en compte dans le calcul, assure-t-elle. En 2022-2023, le syndicat estime qu’un étudiant boursier déboursera 120 euros en restauration universitaire, contre 398,50 pour un étudiant non boursier, ne bénéficiant pas de ces repas (sachant que les étudiants non boursiers et précaires peuvent en faire la demande).

Le calcul global n’est pas affecté, selon l’Unef

L’augmentation de 17 % du loyer pour l’étudiant non boursier décohabitant en banlieue est donc aussi due à une erreur de recopiage. L’estimation des loyers correspond en réalité à 8.087 euros en 2022, contre 8.2024,31 euros en 2021. Une baisse est donc constatée dans certaines villes de banlieue (-1,67 %). Le chiffre de 9.647 euros, placé par erreur, correspondait aux loyers d’Ile-de-France, en incluant Paris.

Mais le calcul global de l’augmentation de la vie étudiante n’est pas affecté, défend la vice-présidente de l’Unef : « On a vérifié, il n’y a pas d’erreurs sur les tableaux de calculs ». Elle détaille le processus : « On a des tableaux avec l’ensemble des calculs et, pour la maquette de l’enquête, on a extrait des données et publié les informations que l’on souhaitait mettre en avant. C’est au moment où la maquette a été faite que des erreurs ont pu se glisser. »

Par ailleurs, la mise en place de la gratuité des protections hygiéniques n’est pas prise en compte car, « dans les faits, cette mesure, qu’on a poussée, peine à se mettre en place, appuie la vice-présidente du syndicat. Elle n’est pas appliquée sur l’ensemble des territoires ».

Des aides au logement en hausse ou en baisse ?

La bataille des chiffres concerne aussi les aides personnalisées au logement (APL) Alors, hausse ou baisse ? Tout dépend des données que l’on sélectionne. La hausse de 3,5 % des APL, annoncée le 27 juin par Bruno Le Maire et adoptée le 21 juillet à l’Assemblée, n’est effectivement pas prise en compte, assume l’Unef. Car le travail d’enquête, qui a commencé en avril, se base sur des données de « juin 2021 à juin 2022 », justifie Samya Mokhtar,

Si le syndicat parle de baisse, c’est parce qu’il fait référence à la réforme des APL, mise en place depuis janvier 2021. Calculées auparavant sur les revenus remontant à deux ans, les APL ont été ajustées « en temps réel ». Le nouveau calcul, révisé tous les trois mois, se base sur les revenus des douze mois précédents.

Pour ne pas défavoriser les étudiants qui travaillent, une mesure dérogatoire a été adoptée, avec la mise en œuvre d’un plafond de ressources de 7.000 euros. En dessous, l’APL est calculée sans prendre en compte ces revenus. Mais cette mesure a pris fin au 1er juillet 2022. « La question des APL mériterait d’être approfondie avec des estimations empiriques, pointe Léonard Moulin, car les étudiants ne travaillant pas ne peuvent pas avoir perdu d’aides. »

« La réforme des APL a coûté aux étudiants »

Néanmoins, l’Unef indique avoir reçu des témoignages et constaté « une baisse qui s’opéraient pour certains étudiants ». Dans son enquête 2021, le syndicat expliquait avoir noté une baisse des APL de 63 euros pour un étudiant boursier en Cité U, en se basant sur une comparaison effectuée grâce au simulateur de la Caf, avant et après la réforme. « Il y a une réalité : c’est que la reforme des APL a coûté aux étudiants, les a précarisé un peu plus », soutient Samya Mokhtar.

L’Union nationale pour l’habitat des jeunes (Unhaj) avait publié une enquête en mai 2021, qui incluait tous les profils de jeunes de 18 à 24 ans (étudiants, actifs, alternants, demandeurs d’emploi, etc.). L’association s’inquiétait « d’un effet de rattrapage brutal pour les jeunes actifs », plus vulnérables du fait d’un début de carrière haché, et faisait le constat que « tous les jeunes perdaient ». D’après ce travail, pour l’ensemble d’entre eux, la perte moyenne mensuelle est de 38,50 euros.