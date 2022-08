Ça baisse encore. Les prix du diesel et de l’essence ont encore chuté la semaine dernière. Le gazole valait ainsi 1,79 euro le litre en moyenne, en chute de 4,93 centimes par rapport à la semaine précédente, selon des données arrêtées vendredi dernier et publiées par le gouvernement ce mardi. Il a baissé pendant neuf semaines consécutives et n’avait pas été aussi bas depuis le mois de février.

Le super sans plomb 95 était pour sa part vendu 1,7790 euro (-5,72 centimes) et le super sans plomb 95-E10 1,7360 euro (-5,81 centimes).

Baisse des cours 20 % en deux mois et demi

Après s’être envolés en début d’année du fait de la reprise de la demande avec la fin des confinements et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les cours ont cédé plus de 20 % en deux mois et demi.

Les prix continuaient de fléchir dernièrement sur fond de ralentissement de l’économie chinoise et de possibilité d’un accord avec l’Iran sur le dossier nucléaire, qui permettrait le retour sur le marché de la production iranienne.