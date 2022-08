Les cahiers 24x32 avec grands carreaux, que les professeurs demandent tous les ans, vous reviennent plus cher que d’ordinaire ? En raison de inflation, le prix des courses de rentrée devrait être plus élevé cette année. Pour limiter le phénomène, le gouvernement versera une prime exceptionnelle aux bénéficiaires des minima sociaux, des APL et de la prime d’activité, ainsi qu’aux étudiants boursiers. Le coup de pouce, à hauteur de 100 euros par foyer et de 50 euros supplémentaires par enfant, est lancé aujourd’hui.

Vous êtes une famille d’un à cinq enfants (voire plus) et vous notez une hausse du budget pour la rentrée ? Racontez-nous. Dites-nous également quelles fournitures vous semblent particulièrement chères cette année ? Comment tentez-vous de faire des économies d’une rentrée à l’autre ? Quel est votre budget global et par enfant vous ? Comment est-il réparti (vêtements, fournitures, livres, etc.) ? La prime exceptionnelle de rentrée va-t-elle vous aider ?

