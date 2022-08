Pour beaucoup, faire ses courses est une véritable corvée. Qu’est-ce qu’on va manger ce soir ? Est-ce que le petit dernier ne va pas hurler si je ne lui ramène pas ses céréales préférées ? Et de quoi manque-t-on à la maison, déjà ? En plus de ces préoccupations, l’inflation est venue apporter une problématique supplémentaire : celle du montant du ticket de caisse. Et chez 20 Minutes, nous voulons que vous vous priviez le moins possible.

En parallèle des mesures en soutien du pouvoir d'achat adoptées par le Parlement en août, voici 12 applications gratuites qui devraient vous permettre de réaliser quelques économies lors de vos courses. A vos smartphones !

Les applis qui remboursent vos courses

Non, on ne plaisante pas. Se faire rembourser ses courses, c’est bel et bien possible. C’est notamment ce que propose l’application Quoty. Fonctionnant sur un système de cashback, vous n’aurez qu’à faire vos courses normalement en magasin, scanner le ticket de caisse et l’envoyer en photo sur l’application. Ensuite, vous serez directement remboursés sur votre compte bancaire d’une partie de vos courses - les produits concernés par l’offre Quoty - sous 48 heures. Les applications Shopmium et iGraal Market fonctionnent sur le même principe, tout comme FidMarques, qui a la particularité de récompenser la fidélité des consommateurs à certaines marques. Un concept qui permet de « sortir des négociations entre les distributeurs et les marques » pour offrir aux consommateurs d’autres promotions, d’après Pascale Hébel, économiste spécialisée dans le comportement des consommateurs et directrice associée chez C-Ways, société de conseil en marketing. « Cela permet également de contourner la loi Egalim, qui limite actuellement à 34% les promotions sur les produits alimentaires », ajoute-t-elle.

Les courses écoresponsables ont aussi le droit à leur système de cash-back. Si vous avez pour habitude de consommer local chez des petits commerçants et/ou restaurateurs,Keetiz est l’application que l’on vous conseille de télécharger. Enregistrez votre carte, payez vos courses, et le remboursement des produits concernés atterrira sur une cagnotte. Au bout de 10 euros, vous pourrez reverser l’argent sur votre compte bancaire. En revanche, si vous privilégiez la consommation de produits bio, nous vous invitons à installer Le Club Bio. L’application est utilisable aussi bien en magasin bio qu’en grande surface.

Les applis qui comparent les prix

Sinon, il y a toujours l’aide des comparateurs de prix. Un outil qui ne date pas d’hier, puisqu’il s’est fortement développé « depuis la crise économique de 2008 », souligne Pascale Hébel. « L’un des précurseurs, c’est l’enseigne E. Leclerc avec la création - en 2006 - de leur comparateur de prix parmi toutes les grandes surfaces », d’après l’économiste.

Et via une application, l’utilisation est ultra-simplifiée. En scannant le code-barres d’un produit, Prixing vous indiquera dans quelle enseigne de grande distribution il est le moins cher. Flashcode vous permet également de dénicher le meilleur prix pour vos produits.

Les applis antigaspis

Du côté de l’antigaspi, des économies sont également à réaliser. Ici, pas de remboursement, mais simplement des produits à des prix pouvant défier toute concurrence. L’application Too Good to Go propose des paniers d’invendus de boulangeries-pâtisseries, restaurants, hôtels et supermarchés à un tiers du prix original. Phenix, centrée elle sur la grande distribution, assure entre 60 et 70 % de réduction. Une note moins lourde, et un geste significatif pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

« L’antigaspi permet de faire se croiser deux phénomènes : la lutte contre l’inflation et celle contre le gaspillage, explique Pascale Hébel. L’effet cashback, ou chercher la promotion à tout prix, peut pousser à surconsommer. Avec l’antigaspi, on n’achète pas de stock ». Autrement dit, on achète uniquement ce dont on a vraiment besoin. Et c’est aussi bon pour le porte-monnaie que pour la planète.

Les applis pour se faire livrer ses courses à prix réduit

Cette fois-ci, vous n’avez pas le temps d’aller faire vos courses ? Vous n’êtes pas physiquement en mesure de vous rendre en magasin, ou vous avez tout simplement la flemme ? Et tout cela en plein contexte inflationniste ? 20 Minutes a trouvé pour vous deux applications de livraison collaborative (de particulier à particulier) qui exauceront vos prières : Shopopop et Yper Shopper Que vous soyez le livreur ou le livré, vous êtes gagnant. Le premier bénéficie de 5 à 10 euros de pourboire pour chaque course effectuée, transférables sur votre compte bancaire. Le deuxième profite de frais de livraison moins chers que pour un service professionnel de livraison à domicile.

Au-delà de saluer le concept de la consommation collaborative, Pascale Hébel remarque qu’il s’accompagne souvent d’écogestes. « Les livreurs préféreront faire les trajets à pied ou à vélo plutôt que de prendre la voiture », note-t-elle.