Eviter les temps de trajet, faire la vaisselle en même temps que sa réunion, être libre de bosser au rythme que l’on veut… Pour la majorité des salariés, un peu de télétravail ici et là est une pratique incontestablement cool. Mais la donne est en train d’évoluer vers quelque chose de plus grand encore. Selon le rapport « People at Work 2022 : l’étude Workforce View »*, plus de la moitié (53 %) des 18-24 ans en France envisagerait de quitter leur entreprise si leur employeur leur imposait 100 % de présentiel. Et tous âges confondus, 36 % des répondants seraient prêts à claquer la porte s’il était impossible de télétravailler.

En un peu plus de deux ans, depuis son avènement à marche forcée en mars 2020 avec le premier confinement lié au Covid-19, le télétravail est donc passé de la découverte pour de nombreux employés à un critère nécessaire pour embaucher un travailleur. Caroline Diard, enseignante-chercheuse en management des Ressources humaines et droit à l’ESC Amiens, s’est penchée sur cette évolution aussi extrême qu’express : « Le télétravail est devenu la norme, voire un prérequis indispensable. En ce moment, avec la crise de recrutement dans plusieurs secteurs, les jeunes savent qu’ils sont plus à même d’imposer leurs conditions, et le télétravail en fait partie ». Marina, 23 ans qui a répondu à notre appel à témoignages, estime en effet qu’« il n’est plus question de travailler sur site cinq jours consécutifs. Le critère télétravail passe avant le critère salaire. »

A la recherche du temps perdu

Mais qu’est ce qui la séduit tant dans le fait de bosser chez elle ? La jeune femme a plusieurs arguments : « C’est un confort de vie, permettant de trouver un équilibre personnel. Je me sens également moins sous pression, je prends plus facilement le temps, là où en présentiel, je me dépêche de terminer pour partir à l’heure afin de faire toutes les tâches qui m’attendent à la maison… . J’économise énormément en charge mentale et financièrement au niveau du trajet. » Amira, 23 ans, résume sobrement : « Le télétravail permet de gérer vie professionnelle et vie personnelle, et travailler seule est mieux pour ma part ».

Et voilà que Caroline Diard arrive avec une nouvelle vague d’atouts : « Le télétravail permet d’avoir moins de distraction de la part des collègues ou de la vie d’entreprise, et donc de mieux se concentrer sur les dossiers de fonds. En maximisant l’efficacité et en supprimant la durée dans les transports, il offre plus de temps aux loisirs ». Si elle ne jure ne pas vouloir « faire sa boomeuse », l’experte ne peut s’empêcher de constater : « Il y a moins d’importance accordée au travail chez les jeunes que pour les précédentes générations. Le gain de temps leur est donc d’autant plus important. »

Liberté-égalité-télétravailler

Pour Agnès Duroni, spécialiste des questions liées au futur du travail, « le coronavirus a brisé le plafond de verre du télétravail, offrant bien plus de liberté aux salariés. Et quand on a goûté à la liberté, c’est dur d’y renoncer. » Pour certains employeurs qui craignaient ce système comme le grand méchant loup, les confinements a prouvé que oui, les salariés – la plupart, en tout cas – travaillent correctement à distance.

Sophie Prunier-Poulmaire, maîtresse de conférences en psychologie du travail et ergonomie à l’Université Paris Nanterre, perce le mystère à l’envers : si le télétravail est devenu si indispensable à l’heure de postuler à un emploi, c’est avant tout parce que le présentiel a perdu de sa saveur. Notamment avec le flex-office, envisagée par 55 % des entreprises en 2021, selon une étude**. « Le salarié a perdu son territoire fixe, son espace spécifique, ses mêmes collègues et ses habitudes », note la chercheuse. Le télétravail aurait aussi tendance à s’auto-alimenter : « Plus il y a de travailleurs restant à domicile, moins le présentiel offre d’intérêts et de valeur à ceux qui y vont, plus ces personnes sur place auront tendance à télétravailler », et cetera, et cetera.

Il faut sauver le soldat présentiel

Le présentiel dispose pourtant d’incontestables avantages : collectif, distinction plus marquée entre vie personnelle et travail, dialogue, échange et prise de conseil facilité… Des atouts qui, pour la plupart, diminuent avec la réduction d’effectifs liée au flex-office et… au télétravail. Conséquence pour Marc, 25 ans et travaillant dans l’informatique : le bureau ne semble plus présenter d’avantages face au domicile : « Tout ce que je fais en présentiel peut être fait à distance. Ça n’a donc aucun sens de perdre du temps dans les transports juste pour satisfaire l’occupation d’un bureau. Tout le monde y gagne : je travaille plus et mieux. Je suis moins stressé, et écologiquement, c’est juste une évidence ».

Un sentiment que développe Agnès Duroni : « Aujourd’hui, les jeunes ne veulent plus faire de présentisme. Il faut que la venue en entreprise ait un sens, une valeur ajoutée. Et le problème, c’est que le présentiel perd de son intérêt au fil des années, au lieu d’en gagner ».

Caroline Diard confirme ce désamour grandissant entre les jeunes et le présentiel : « Les entreprises doivent comprendre qu’aujourd’hui, le télétravail est une nécessité pour recruter, et qu’au même titre qu’un bas salaire, un 100 % présentiel est un critère de refus. » Même analyse chez Sophie Prunier-Poulmaire : « Il suffit de voir la crise du recrutement actuelle : restauration, hôtellerie, service… Que des métiers où le télétravail est impossible. On parle beaucoup de la question du revenu, mais cette absence joue aussi. »

Pourquoi la jeunesse ?

Les jeunes sont, dans l’étude citée plus haut, la catégorie d’âge la plus favorable au télétravail. Un paradoxe sachant qu’ils sont ceux ayant éprouvé le moins longtemps le marché de l’emploi. Pas vraiment, défend Caroline Diard, définitivement pas une boomeuse : « C’est une génération éprouvée à la technologie, qui a suivi de nombreux cours et formations en distanciel lors des épisodes de coronavirus. Quelque part, elle a déjà vécu le pire du distanciel avec les cours, c’est normal qu’elle souhaite aussi en avoir les avantages. Lors d’alternance et de stages, le présentiel est souvent imposé, ce qui est déjà ressenti comme une injustice. »

Reste que si le télétravail est demandé par de nombreux employés, « ils préfèrent généralement deux, trois jours par semaine, et non à 100 %. La venue au bureau, la présence physique des gens, la sortie de chez soi restent des points vitaux pour les salariés », nuance Sophie Prunier-Poulmaire. Le monde de l’emploi découvre lui aussi son en-même-temps : télétravail obligatoire, présentiel indispensable.