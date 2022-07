Il n’y aura pas de coup de pouce exceptionnel. Mais un doublement du taux du Livret A, de 1 % à 2 %, à partir du 1er août dans la foulée de la hausse de l’inflation, est « possible », a estimé sur FranceInfo le gouverneur de la Banque de France.

« Comme l’application de la formule [qui prend notamment en compte l’inflation] conduit à une hausse significative sur le Livret A, et encore plus sur le LEP (Livret d’épargne populaire), il n’y a pas, à nos yeux, de justification à faire un geste exceptionnel supplémentaire », a expliqué François Villeroy de Galhau.

Calcul bisannuel

Le taux du Livret A est calculé automatiquement deux fois par an en faisant la moyenne entre, d’une part, le taux d’inflation moyen des six derniers mois et, d’autre part, la moyenne des taux interbancaires, auxquels les banques s’échangent de l’argent à court terme.

Si le gouverneur de la Banque de France applique à la lettre la formule, sa décision s’impose. S’il souhaite y déroger, la décision est alors tranchée par le ministre de l’Economie. En février, la rémunération du livret A était déjà passée de 0,5 % à 1 %. Cette rémunération pourrait doubler et atteindre 2 % après la confirmation de l’inflation pour juin, à 5,8 % sur un an.

Plus forte augmentation du LEP

« Ça sera nettement plus pour le Livret d’épargne populaire », accessible sous conditions de revenus, a précisé M. Villeroy de Galhau. Le LEP suit en effet l’inflation et devrait donc passer de 2,2 % à 4,5 % au 1er août, selon les calculs de spécialistes.

Quelque 19 millions de Français peuvent avoir accès au Livret d’épargne populaire plafonné à 7.700 euros, mais près de la moitié d’entre eux n’en ont pas, a précisé le gouverneur de la Banque de France qui les a appelés à se saisir de cette solution d’épargne.