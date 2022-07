Les prix augmentent, le salaire minimum aussi. L’inflation a encore accéléré à 5,8 % sur un an en juin, a indiqué ce mercredi l’Insee, confirmant sa première estimation publiée fin juin. Cette augmentation des prix va entraîner une nouvelle revalorisation automatique du Smic de 2,01 % au 1er août.

La hausse des prix (hors tabac) entre mars et juin pour les 20 % de ménages les plus modestes atteint en effet 2,01 %, cet indicateur servant de base au déclenchement des revalorisations automatiques du Smic, a précisé l’Institut national de la statistique à l’AFP.

Augmentations en série

Il s’agit de la quatrième augmentation du Smic en moins d’un an, la dernière ayant eu lieu le 1er mai, avec une hausse de 2,65 %. Pour un temps plein, le Smic mensuel devrait ainsi augmenter d’environ 26 euros net pour atteindre environ 1.328 euros.

En sus de la revalorisation annuelle du 1er janvier, le Smic est en effet augmenté mécaniquement en cours d’année du montant de l’inflation pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles, si celui-ci dépasse 2 % par rapport à la dernière hausse.

Inflation record

En juin, la hausse des prix a été tirée par la nouvelle accélération des prix de l'énergie (+33,1 % sur un an après +27,8 % en mai), de l'alimentation (+5,8 % après +4,3 %) et dans une moindre mesure des prix des services (+3,3 % après +3,2 %), détaille l’Insee. A l’inverse, les prix des produits manufacturés ont ralenti (+2,5 % après +3 %).

L’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) est, elle, restée stable sur un an à +3,7 %, tandis que l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, s’affiche en hausse de 6,5 % sur un an, après +5,8 % en mai.