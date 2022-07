Un trou finalement moins béant. Le déficit de la Sécu va se réduire à 16,8 milliards d’euros en 2022, soit 3,6 milliards de moins que prévu, grâce notamment à « la bonne tenue de l' emploi » en début d’année, selon un rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale consulté ce lundi.

La croissance ralentit, l’inflation galope, mais la Sécu se redresse. Un peu grâce à la flambée des prix, qui pousse les salaires à la hausse. Un peu aussi grâce à la reprise vigoureuse de l’emploi en 2021, qui s’est prolongée au premier semestre.

La branche maladie déficitaire

Résultat : le surplus attendu de taxes et de cotisations (15,6 milliards) va plus que compenser les nouvelles dépenses (12 milliards) prévues pour le Covid-19, la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires, mais aussi la hausse de 4 % des retraites et des prestations sociales inscrites dans le projet de loi sur le pouvoir d’achat, précise la Commission des comptes.

Sous réserve de nouveaux rebondissements dans un « contexte incertain » – tant sur le plan sanitaire que géopolitique – la moitié du record abyssal enregistré en 2020 (-38,7 milliards) pourrait ainsi avoir été effacée en deux ans. La branche maladie restera néanmoins lourdement déficitaire (-19,7 milliards), en grande partie à cause de la crise sanitaire, dont le coût va encore dépasser 10 milliards cette année, soit deux fois plus que prévu dans le budget voté en décembre.

Négociations dans la branche famille

En revanche, la branche retraite va encore se rapprocher de l’équilibre (-1,2 milliard), grâce à un Fonds de solidarité vieillesse (FSV, qui finance notamment le minimum vieillesse) en excédent pour la première fois depuis la crise financière de 2008.

Des excédents sont également attendus pour la branche famille (3,1 milliards) et accidents du travail (1,8 milliard), où syndicats et patronat viennent justement d’ouvrir une négociation pour « utiliser au mieux » ce pactole.