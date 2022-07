Au prix catalogue, ce méga contrat chinois atteint la somme mirobolante de 35,6 milliards d’euros (37 milliards en dollars). Airbus annonce ce vendredi avoir obtenu la signature de quatre compagnies de l’Empire du milieu portant sur l’achat global de 292 avions de la famille A320. Les compagnies concernées sont Air China, China Eastern (100 appareils), China Southern et Shenzhen Airlines.

« Ces nouvelles commandes témoignent de la forte confiance que nos clients accordent à Airbus », a réagi Christian Scherer, le directeur commercial de l’avionneur. Il en profite au passage pour remercier son équipe de négociateurs « pour avoir mené à bien ces discussions longues et approfondies qui ont eu lieu tout au long de la difficile pandémie de Covid-19 ».

L'A320neo adoubé

Le responsable voit aussi dans l’aboutissement de ce contrat « une solide approbation (…) en Chine, des performances, de la qualité, de l’efficacité énergétique et de la durabilité de la première famille mondiale d’avions monocouloirs ». L’A320neo, lancé il y a six ans, permet, grâce aux « ailerons de requin » placés au bout des ailes et à sa nouvelle motorisation, d’économiser 20 % de carburant. Il a déjà enregistré 8.000 commandes et 2.200 exemplaires ont été livrés jusqu’ici.

Il y a pour l’heure 2.070 Airbus opérés par des compagnies en Chine.