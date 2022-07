Selon le récent baromètre d’Europ Assistance*, 73 % des Français qui partent en vacances le feront en voiture, moyen de transport incontournable au moment d’aller bronzer à la plage, gambader en montagne ou flâner dans les prairies. Mais avec une essence qui a parfois dépassé les 2 euros le litre, quelques modifications de trajet vont peut-être s’imposer.

Vous avez prévu de prendre la voiture cet été et le prix des carburants va impacter votre séjour ? Allez-vous partir moins loin que d’habitude ? Prendre des voyageurs à bord pour limiter les frais ? Ou allez-vous louer une voiture directement sur place pour vous éviter une grande traversée hors de prix ? Et sur place, ferez-vous davantage attention à vos trajets ? Irez-vous à la plage à pied ? Votre témoignage nous intéresse.

* L’édition 2022 du Baromètre des vacances d’Europ Assistance et d’Ipsos a été réalisée dans 15 pays dont les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, le Portugal, la Belgique, la Pologne, la République Tchèque, la Thaïlande et l’Australie. Dans chaque pays, 1.000 consommateurs âgés de 18 ans et plus ont participé à un questionnaire en ligne. L’enquête a été menée entre le 26 avril et le 16 mai et portait sur les projets de vacances et les préférences de voyage des consommateurs.