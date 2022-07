S’occuper des impôts, faire les courses, régler sa facture d 'électricité, passer au garage pour la voiture… Etre consommateur, c’est bien, mais ça demande du temps. Et aussi, souvent, une certaine expertise. Car entre les règles à connaître et les offres proposées, pas facile de s’y retrouver. Fort heureusement, il y a nous, 20 Minutes, et notre partenaire, l' UFC-Que Choisir ! Avec le Brief Conso, on répond, avec un expert de l’association, à toutes vos questions conso.

Cette semaine, bien sûr, on va parler des vacances d’été​ ! Elles arrivent enfin pour certains, ne sont plus très loin pour d’autres. Et comme beaucoup, vous avez sans doute loué un appartement ou une maison, pour quelques jours ou plusieurs semaines, histoire d’aller se changer les idées au soleil. Mais avant le départ, vous vous posez un max de questions. Est-ce différent s’il s’agit d’une location entre particuliers ou via une plate-forme type Airbnb ? Ça se passe comment, la caution ? Et si une fois sur place, c’est la cata ? Je peux me faire rembourser le tout ? Pour le savoir, suivez le guide : Morgan Bourven, journaliste à Que Choisir.

