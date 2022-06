La Halle gourmande du marché gare est en marche. Située sur le site du MIN (Marché d’intérêt national) de Strasbourg, l’un des 24 marchés de gros en France et sorte de Rungis à l’alsacienne près d’Ikea, ce nouveau lieu va surtout répondre à une demande des habitants de l’agglomération strasbourgeoise. Même si l’on savait très bien qu’ils ne profitaient pas des mêmes prix que les professionnels… Mais c’était devenu avec les années une habitude pour beaucoup. On se rappelle encore des longues files de voitures alors que le jour ne s’était pas encore levé, notamment en période de fêtes, d’habitants venus faires de bonnes affaires…

A tel point que l’ancienne équipe municipale avait dû stopper cette pratique pas vraiment autorisée, à la demande aussi des grossistes qui souhaitaient lever cette ambiguïté. « C’est à leur initiative que ce projet est né, explique Laurent Auguste, le directeur général du groupe Géraud, qui a imaginé, construit et financé le bâtiment. Les choses seront à présent claires, le marché gare est réservé aux professionnels. » Ces dernières années en effet, seuls quelques grossistes vendaient encore quelques produits aux habitants qui se présentaient, mais le cœur n’y était plus. Alors autant dire que l’arrivée prochaine de la Halle gourmande du marché gare, après 15 mois de travaux, pour un budget de deux millions d’euros et ouverte à tous est attendue.

la Halle du marché gare à Strasbourg - Document remis

Faire ses courses mais aussi déguster

Dès le 7 octobre prochain, les Alsaciens devraient converger vers cette nouvelle adresse pour aller faire leurs courses et « séduire les amateurs de bonnes choses, assure Vincent Léopold, représentant pour l’Alsace du groupe Géraud et gérant de la halle. C’est un lieu où, en une seule fois, on peut tout trouver avec des produits authentiques, de qualités, poursuit Vincent Léopold. Faire ces courses mais aussi un endroit convivial où l’on pourra se poser un instant et déguster les produits d’exception, des huîtres d’un côté, un plateau de fromage de l’autre. »

Bien sûr, il ne s’agit pas d’un restaurant, mais bien d’une halle où une quinzaine de commerçants et d’artisans proposeront leurs produits, généralement locaux. Mais aussi de mettre en avant certains grossistes toujours présents au marché gare comme Soprolux ou la fromagerie Tourette, qui aménageront aussi un stand dans la Halle.

Autour d’un bar central organisé par le caviste Le Théâtre du vin, dans une déco soignée, est-il assuré, se trouvera une poissonnerie, la boulangerie d’atelier 116, une boucherie où l’on pourra même déguster une viande cuite au barbecue du stand, Tous les fruits secs, mais aussi un maraîcher ou un primeur de l’agglomération. Côté prix, ils seront toujours « intéressants, assure la gérance, disons semi-grossiste ». Pour les horaires, la halle sera ouverte sur des plages horaires larges du mardi au samedi de 9h à 19h avec une nocturne le vendredi jusqu’à 21h. Mais surtout le dimanche jusqu’à 14h…