Les menaces de grève et les craintes d’un manque de personnel aérien se multipliant pour cet été, les vacances s’annoncent pour le moins chaotiques dans le ciel. De nombreux avions pourraient être cloués au sol en juillet et en août, et si vous avez réservé un billet pour cet été, préparez-vous à jouer à la roulette russe.

Autant s’y faire, votre vol a un risque – plus ou grand moins – d’être annulé. Mais dans ce cas-là, au-delà des larmes pour votre voyage, qu’en est-il pour votre argent ?

Mon vol est-il remboursable en cas d’annulation ?

Oui, oui et re-oui. La réglementation européenne numéro 261/2004 établit que le consommateur a le droit au choix entre le remboursement de son billet ou à un réacheminement en cas d’annulation de son vol. Notez donc bien que « la compagnie aérienne ne peut vous refuser un remboursement en se justifiant de vous proposer un avoir sur un prochain vol à la place », insiste Khalid El Wardi, secrétaire Général de Médiation Tourisme et Voyage. Cette réglementation concerne tous les vols en départ de l’Europe, quelle que soit la destination ou la compagnie aérienne, et également tous les vols en destination de l’Europe au sein d’une compagnie européenne. Exemple : si vous avez craqué pour Doha histoire de voir vos influenceurs préférés, votre Doha-Paris sera remboursé en cas d’annulation s’il était prévu à bord d’Air France, mais pas avec Qatar Airways.

Techniquement parlant, c’est à la compagnie aérienne de faire toutes les démarches et de vous contacter pour vous proposer un remboursement ou un nouveau vol. Mais Khalid El Wardi se veut réaliste : « Cela se fait plutôt au cas par cas des compagnies, et il ne faut pas hésiter à contacter le service client en cas de proposition qui traîne. »

A ce remboursement du prix s’ajoutent des « indemnités complémentaires » si la compagnie annule moins de deux semaines avant le départ et qu’elle ne propose pas un réaménagement permettant d’arriver à destination quatre heures après l’heure initialement prévue. Compter 250 euros pour un vol de moins de 1.500 kilomètres, 400 euros pour moins de 3.500 kilomètres en altitude, et 600 euros au-delà de cette distance.

Que faire si je ne suis pas directement passé par la compagnie du vol, mais par un site ou une agence ?

Cela ne change rien, la compagnie du vol est tout de même tenue de vous rembourser. Attention, elle n’est tenue de vous rembourser que le prix du vol, et pas les frais que contient parfois le passage par ce genre de site. Là encore, la compagnie est censée vous contacter de sa propre initiative, mais si elle ne le fait pas, vous pouvez soit vous servir de l’agence comme intermédiaire, soit directement contacter la compagnie aérienne, même si vous n’avez pas payé le vol sur son site.

Mes hôtels/location de voiture et autres sont-ils remboursés avec mon vol ?

Alors très bien, votre Paris-Venise est remboursé, mais si c’est pour ne pas pouvoir annuler les 1.000 euros de location du AirBnb à deux pas de la Place Saint-Marc, ça ne règle qu’une partie du problème. Techniquement, vous pouvez vous faire rembourser jusqu’à 4.500 euros de frais annexes. Mais dans les faits, « le transporteur n’est responsable que des dommages dits prévisibles de par son annulation : il va donc généralement chercher à se dédouaner et à dire qu’il n’est en rien responsable de l’achat de l’hôtel, de la location de voiture… », indique Khalid El Wardi. Dit plus clairement : « Attendez-vous à d’âpres négociations si vous voulez vous faire rembourser, et la victoire est loin d’être garantie ».

Evidemment, plus le vol est annulé tardivement, plus il est facile – ou moins difficile en tout cas – d’obtenir gain de cause. « On démontrera plus facilement l’impossibilité à s’adapter et à annuler l’hôtel avec un vol annulé 6 heures avant le départ qu’avec une annulation datant d’il y a trois mois », note l’expert. Seul cas simple dans ce micmac : en cas de passage par une agence all inclusive qui prend en compte avion + hôtel + activités, tout doit vous être remboursé en cas d’annulation du vol.