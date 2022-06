La SNCF met 12 locomotives aux enchères

C’est une vente aux enchères peu commune qui se tiendra du 27 au 30 juin. La SNCF​ met en effet à l’encan douze locomotives en état de marche, en partenariat avec Agorastore, spécialiste de la vente aux enchères en ligne de biens publics.

En tout, douze locomotives sont à acquérir et destinées à alimenter le marché secondaire, et très rare, des produits ferroviaires de seconde main. « Concernant les mises à prix, il faudra compter entre 1.294.868 euros et 1.365.849 euros pour chacune de ces locomotives en fonction des caractéristiques », indique, avec précision, le communiqué d’Agorastore.

La cabine de pilotage. - Agorastore

Malheureusement pour tous les fans de rail, cette vente est réservée aux professionnels. Bon après, une locomotive dans son jardin, ce n’est pas forcément très utile.