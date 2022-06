L’équivalent d’une belle soirée au resto qui part à la poubelle. L’inflation actuelle pourrait entraîner un surcoût moyen de 90 euros par mois pour les ménages, selon l’Observatoire de l’inflation, établi par le magazine 60 millions de consommateurs en partenariat avec l’institut NielsenIQ. Ce chiffre a été établi à partir du poids réel des dépenses en carburants, en énergie et en produits de grande consommation dans le budget des ménages, précise le magazine sur son site Internet.

Ce surcoût est réparti équitablement entre les postes de dépenses. « Avec 20 % de hausses, les carburants contraignent déjà à acquitter en moyenne 27 euros de plus par mois », tandis que les factures d’énergie, en hausse de 25 %, « provoquent des prélèvements supplémentaires d’un montant moyen de 32 euros par mois ». Enfin, la « hausse générale de 7 % des produits de consommation courante, attendue cet été, entraînera une dépense supplémentaire de 30 euros par ménage chaque mois ».

+ 5,2 % sur un an

Ce dernier poste de dépense, l’alimentation, varie forcément en fonction de la composition du foyer, une famille payant en moyenne 38 euros de plus chaque mois, contre 21 euros pour un couple sans enfant, détaille le magazine.

L’inflation a connu une nouvelle accélération en France au mois de mai, à 5,2 % sur un an, dépassant la barre des 5 % pour la première fois depuis septembre 1985, selon une première estimation publiée mardi par l’Insee. La hausse des prix sur un an s’était établie à 4,8 % en avril, atteignant déjà un plus haut en près de trente-sept ans.