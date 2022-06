« Je ne crois pas à un risque de récession. » Sur France Inter, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a montré un visage optimiste et résolu au moment d’évoquer les conséquences de la guerre en Ukraine. Au premier trimestre, le produit intérieur brut français a ainsi reculé de 0,2 %, et l’inflation, qui a dépassé les 5 % sur un an en mai, freine la consommation des ménages, premier moteur de la croissance française.

Mais pour l’heure, la prévision de croissance du gouvernement français est toujours de 4 %. Et même si ce chiffre vigoureux pourrait être révisé lors de la présentation du projet de budget rectificatif, cela laisse de la marge par rapport à une récession. Plusieurs institutions ont déjà abaissé à plusieurs reprises leur prévision. Le FMI table désormais sur une croissance de 2,9 % pour la France, la Commission européenne sur 3,1 %, tandis que la Banque de France prévoit entre 2,8 % et 3,4 %, en fonction de l’évolution des prix de l’énergie.

Les inquiétudes grandissent également dans d’autres grandes économies, en particulier aux États-Unis, où le PIB s’est contracté de 1,5 % au premier trimestre, et en Chine, où l’épidémie de Covid pénalise l’activité. Bruno Le Maire admet rester « très prudent parce que tout dépendra de ce qui peut se passer en Ukraine, de l’évolution dans un certain nombre d’autres pays, notamment la Chine ».