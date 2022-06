Héritage, testament, patrimoine… Ces mots ont déjà forcément déjà trotté dans votre esprit, et ils ont peut-être même été à l’origine de débats houleux en repas de famille ou chez le notaire. Mais derrière le mythe de l’oncle riche exilé en Amérique qui permettra à toute la famille de vivre grassement après sa mort, l’héritage est-il un vrai game changer dans une vie ? Ou les Français ont-ils tendance à trop en faire sur le sujet ?

L’Observatoire des inégalités vient de publier un rapport sur les riches en France. Y est notamment consacré un chapitre sur l’héritage, avec des chiffres sur son véritable impact au cours d’une vie. 20 Minutes fait le point en quatre graphiques. Et attention aux désillusions.

Un héritage, pas pour tout le monde





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Premier enseignement du rapport, l’héritage, ce n’est vraiment pas pour tous. En dessous de 60 ans, la majorité des foyers français n’en a reçu aucun. Avant 40 ans, 81 % des foyers n’ont pas touché de succession. Et après 60 ans, ils sont toujours 46 % à ne rien avoir touché. Conclusion pour Louis Maurin, sociologue et directeur de l’Observatoire des inégalités : « Environ la moitié des Français ne touchera jamais d’héritage, et ceux qui le toucheront le feront généralement très tard. Ce n’est donc pas quelque chose qui change une vie en cours dans la plupart des cas ». Et à l’instant T, seuls 37 % des ménages avaient reçu un héritage en 2018, selon l’Insee.

Dans 66 % des cas, un héritage inférieur à 30.000 euros





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Lorsqu’on parle d’héritage, il ne faut pas s’attendre à des sommes folles : 87 % sont inférieurs en France à 100.000 euros, 66 % inférieurs à 30.000 euros et même 39 % sous les 8.000 euros. « 8.000 euros, c’est une somme non négligeable, bien sûr, mais cela ne permet pas de changer de vie ou de statut social. L’héritage est un bonus, pas un bouleversement majeur, dans la majorité des cas », poursuit Louis Maurin. Qui ajoute : « Ce que montre cette étude, c’est que votre profession change beaucoup plus votre niveau de vie que votre héritage. »

Une somme dépendant de la catégorie professionnelle…





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





La somme de l’héritage perçu dépend en grande partie de la catégorie socioprofessionnelle. Ainsi, la part d’ouvriers (qualifiés ou non) recevant un héritage supérieur à 100.000 euros est tellement peu significative qu’elle n’apparaît pas dans les pourcentages. Au contraire, plus d’un quart des agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise et professions intermédiaires recevront un tel montant de succession. Même s’il faut se méfier des données brutes, note Louis Maurin : « Pour les professions indépendantes notamment, une bonne partie de l’héritage, ce sont en réalité des outils de travail légués pour poursuivre le métier ».

… et de son propre patrimoine





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Les héritages de plus de 100.000 euros profitent la plupart du temps à des personnes ayant déjà un patrimoine supérieur à 100.000 euros, montre le rapport. « Ces sommes concernent des familles déjà fortunées, dont les héritiers n’ont pas attendu l’héritage pour être riche. L’héritage n’est pas un changeur social, c’est un développeur d’inégalités, puisque dans l’écrasante majorité des cas, les riches s’auto-entretiennent entre eux », conclut Louis Maurin.