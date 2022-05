Aux grands maux les grands remèdes. Confrontés à une pénurie de main-d’œuvre, comme régulièrement ces dernières années, les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire lancent une grande campagne de communication pour trouver leurs futures recrues. Il faut dire que les besoins sont cette fois encore importants, avec un carnet de commandes plein pour les deux prochaines années au moins. Au total, 400 personnes sont recherchées d’ici à la fin de l’année 2022. Elles seront recrutées en CDI sur tous types de métiers : ouvriers qualifiés, électriciens, ingénieurs, conducteurs de travaux…

Pour attirer les candidats, le leader de la construction de paquebots s’affichera en grand à Saint-Nazaire, Nantes et son aéroport, mais aussi dans plusieurs gares et notamment à Paris-Montparnasse. La campagne, sous le slogan « Embarquez pour une aventure hors-norme » se déplacera jusqu’à la gare de Bruxelles-Midi en Belgique au mois de septembre, indique l’entreprise.

Ecole interne

Pour faire face à ces forts besoins en recrutement, les chantiers avaient lancé il y a trois ans son « Ecole Chantiers de l’Atlantique », qui propose directement sur site des formations aux métiers de charpentier métaux, soudeur et tuyauteur. L’objectif était de former une cinquantaine de stagiaires par an, de manière à « pérenniser les savoirs spécifiques de l’entreprise ».