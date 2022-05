Une hausse dont on se passerait. Alors que le gouvernement affiche des objectifs ambitieux pour l'emploi, le nombre de chômeurs de catégorie A a très légèrement progressé en avril, avec 9.300 demandeurs d'emploi en plus par rapport à mars (+0,3%), à 3,179 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés mercredi.

C'est la première hausse mensuelle depuis avril 2021, mais la Direction des statistiques du ministère (Dares) ne commente pas les données mensuelles, trop volatiles, privilégiant les évolutions trimestrielles.

Au premier trimestre, la baisse était de 2,7%

Les derniers résultats trimestriels publiés fin avril avaient fait état d'une nette baisse de 5% au premier trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent, soit 170.000 inscrits en moins en catégorie A, à 3,193 millions en moyenne sur les trois mois. Des chiffres encourageants au regard de ceux de la croissance.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) reste en avril en baisse de 0,7% par rapport à mars et s'établit à 5,456 millions (-40.600), selon la Dares.

Au premier trimestre, la baisse était de 2,7% à 5,533 millions en moyenne.