Selon une étude publiée ce mardi, le montant des dividendes reversés aux actionnaires a atteint un nouveau record au niveau mondial au premier trimestre, grâce à la vigueur des secteurs pétrolier et minier, ainsi qu’au rebond post-Covid-19. Les versements aux investisseurs ont augmenté de 11 % pour atteindre 302,5 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l’année, un record pour cette période « traditionnellement plus calme », selon un rapport du gestionnaire d’actifs Janus Henderson.

Ces chiffres incitent Janus Henderson à revoir ses prévisions 2022 à la hausse, à 1.540 milliards de dollars, « soit une augmentation de 4,6 % » par rapport à 2021, qui était déjà une année record. Les dividendes avaient subi un coup de frein en 2020 et au premier trimestre 2021 sous le coup de la pandémie.

Les industries pétrolière et minière se distinguent

Le rapport montre que « les versements ont plus que doublé » depuis 2009, année de la création de l’étude qui mesure l’évolution des dividendes versés par les 1.200 plus grosses capitalisations boursières. En dépit d’un contexte d’inflation et de guerre en Ukraine, 94 % des multinationales ont augmenté leurs dividendes ou les ont maintenus, détaille l’étude. Aux États-Unis, ce ratio a été le plus fort à 99 % contre 90 % un an plus tôt.

Toutes les régions ont enregistré une croissance à deux chiffres mais une « faiblesse notable a toutefois été constatée dans certaines parties de l’Asie, comme à Hong Kong, où les confinements continuent de peser sur l’économie ». En Europe, les dividendes du Danemark ont été beaucoup plus importants que d’habitude en raison de la multiplication par près de huit du dividende annuel du groupe maritime Moller-Maersk « qui profite de la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales ». Son dividende de 7,2 milliards de dollars au premier trimestre est le plus important depuis 2015 et « sera probablement l’un des 30 plus importants versés cette année ».

Tous les secteurs ont enregistré des augmentations mais les industries pétrolière, où les dividendes ont rebondi d’un tiers au cours du premier trimestre, et minière se distinguent. Les sociétés minières, dont les versements aux actionnaires ont bondi de 29,7 %, « continueront de fortement contribuer à la croissance en 2022, en versant potentiellement, pour la première fois, plus de 100 milliards de dollars de dividendes », estime Janus Henderson. Le géant minier anglo-australien BHP est « en passe de devenir le plus gros payeur de dividendes au monde en 2022, pour la deuxième année consécutive », ajoute le gestionnaire d’actifs.