La note vient de tomber, et elle est salée. Les élus de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron (Charente-Maritime) réclament à Airbnb 468.000 euros, au titre de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021, révèle Le Figaro Immobilier.

L’affaire avait éclaté en début d’année, et menaçait de terminer devant les tribunaux. La collectivité estimait que l’entreprise ne lui avait pas fourni l’intégralité des séjours pour cette période. Après un bras de fer entre les deux parties, Airbnb a finalement transmis ces données, indique Le Figaro.

10.000 euros d’intérêts de retard

Il en ressort que la société doit plus de 457.000 euros (près de 235.000 pour 2020 et environ 223.000 euros pour 2021) et plus de 10.000 euros d’intérêts de retard. La taxe de séjour doit, en effet, être versée au plus tard le 31 décembre de chaque année. Au total, le dû d’Airbnb s’élève ainsi à 468.000 euros.

Après cette première étape, les élus attendent dorénavant le règlement de la somme.